Ile wydamy na zabawki z okazji Dnia Dziecka?

Dzień Dziecka dla internetowej sprzedaży zabawek to jeden z najgorętszych okresów w roku. Celebruje go co drugi Polak, a na prezenty wydamy średnio 240 zł.

– Za dynamiczny wzrost sprzedaży zabawek częściowo odpowiada tzw. sharenting, czyli dzielenie się zdjęciami dzieci przez rodziców w mediach społecznościowych. Na wielu takich zdjęciach widzimy zabawki, a to napędza sprzedaż – zauważa Wojciech Kyciak, prezes firmy Bezokularow.pl S.A.

Dla rynku zabawek Dzień Dziecka to najbardziej pracowity czas poza świętami Bożego Narodzenia. Tegoroczne dane Agencja.com, która zajmuje się m.in. obsługą marketingową sklepów e-commerce, pokazują wzrost ruchu na stronach z produktami dla dzieci od 16 maja. Finalnie sklepy z zabawkami odwiedzane są o ponad 35% częściej w maju niż w kwietniu. Ponadto Agencja.com wskazuje, że średni czas sesji, czyli czasu spędzanego na stronie, rośnie w maju o ok. 5%. Wniosek? Influencerzy zachęcają do przeglądania produktów w nowym sklepie, klienci szukają inspiracji, ale często odstrasza ich cena.

Jaką część domowego budżetu poświęcamy na zabawki?

Badanie Providenta z kwietnia tego roku pokazuje, że Dzień Dziecka obchodzi co drugi Polak, a średnio z tej okazji wydamy 240 zł. Co czwarta osoba deklaruje, że na prezenty przeznaczy do 100 zł. Dla porównania według Ipsos walentynki świętuje 64% ankietowanych, ale aż 42% osób wydaje z tego powodu tylko do 100 zł.

Podczas zakupów pierwszorzędne znaczenie mają preferencje dzieci. W zeszłorocznym badaniu SW Research dla Allegro aż 70% procent rodziców odpowiadało, że przy wyborze prezentu na Dzień Dziecka kierowało się zdaniem swoich pociech, cena była na drugim miejscu.

Co kupujemy na Dzień Dziecka?

Według raportu z 2020 r. kampanii „Słodka równowaga” Związku Producentów Cukru wśród najbardziej oczekiwanych prezentów na Dzień Dziecka są: sprzęt elektroniczny (34%), gry komputerowe (27%) i słodycze (26%). Wbrew deklaracjom rodziców, że kierują się przede wszystkim marzeniami dzieci, produkty te otrzymuje odpowiednio 9, 8 i 18% najmłodszych. Najpopularniejszym prezentem kupowanym przez rodziców są książki - otrzymuje je 25% dzieci, ale tylko 12% z nich przyznaje, że chciało książkę. Znaczna różnica między wyborem dzieci a rodziców występuje też w przypadku odzieży, sprzętu sportowego i gier planszowych. Co czwarte dziecko otrzymuje pieniądze.