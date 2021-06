Indeks nastrojów w branży spożywczej może wrócić do poziomu sprzed pandemii

Branża spożywcza szybko otrząsnęła się z pandemii. Indeks FRI pokazujący nastroje w branży wzrósł w maju aż o 5,3 punktów w porównaniu z lutym, do 61,5 punktów – podaje Food Research Institute.

Indeks FRI (dawniej indeks IBŻ), który odzwierciedla nastroje menedżerów z branży spożywczej, w maju b.r. był na poziomie 61,5 pkt. Jeszcze w lutym wynosił 56,2 pkt. – Ostatnie fale badania pokazują równomierny wzrost wskaźnika. Jeśli tendencja się utrzyma, to jest szansa, że na koniec wakacji wrócimy do poziomów sprzed pandemii – mówi Dariusz Chołost, General Manager ośrodka Food Research Institute, opracowującego Index FRI od sześciu kwartałów.

Wśród menedżerów branży spożywczej utrwala się pozytywna ocena kondycji firm i otoczenia rynkowego. Zgodnie z informacjami od menedżerów, w maju w aż 49% firm produkcja była większa niż trzy miesiące temu. Spadła jedynie w 15%. W reszcie firm pozostała bez zmian.

Znacząco zwiększyła się liczba menedżerów, którzy oceniają, że kolejny kwartał będzie lepszy od poprzedniego. W lutym br. Taką opinię miało tylko 29% zapytanych, w maju – aż 37%. Odsetek menedżerów nie przewidujących żadnych zmian pozostał podobny. Natomiast znacząco zmniejszył się odsetek pesymistów: poprzednio było ich 20%, dziś tylko 10%. – Menedżerowie trochę zmienili perspektywę, więc mają też nowe ambicje i pomysły. Widać determinację ekspansji. Jednym słowem: wraca wigor, który dla polskiej branży spożywczej jest naturalny – podkreśla Dariusz Chołost. Wzrósł też odsetek menedżerów, którzy mają pozytywne przewidywania w dużo dłuższej perspektywie: na kolejne pół roku. 48% z nich widzi szanse na poprawę sytuacji, z czego aż 1/5 szanse te określa jako „zdecydowanie duże”. W lutym było to odpowiednio to tylko 37% i 15%.

Branża spożywcza odbudowuje się

Gdyby sprawdziły się przewidywania menedżerów co do sytuacji w sierpniu, to na koniec wakacji Indeks FRI powinien pokazać wynik zbliżony do majowego. Sytuacja może być jednak lepsza, bo skala poprawy koniunktury gospodarczej w całej gospodarce już teraz zaskakuje bardzo in plus.

Coraz więcej wskazuje też, że w dłuższym horyzoncie, nawet do końca 2021 r., złoty pozostanie dosyć słaby, co będzie sprzyjało eksportowi żywności. – Łyżką dziegciu w beczce miodu jest wzrost presji kosztowej. Przedsiębiorstwa muszą radzić sobie nie tylko ze wzrostem kosztów pracy, ale w ostatnich miesiącach również ze wzrostem cen surowców rolnych oraz cen opakowań. Nie da się też wykluczyć kolejnych fal COVID-19 i co za tym idzie kolejnych lock-down’ów, które psują otoczenie biznesowe branży spożywczej – zwraca uwagę Grzegorz Rykaczewski. Jednak zarówno Grzegorz Rykaczewski, jak i Dariusz Chołost z Food Research Institute, przewidują, że poprawa wskaźników makroekonomicznych dla gospodarki będzie wystarczająca, aby dać jeszcze silniejszy impuls rozowjowy dla branży spożywczej.