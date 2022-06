Inflacja 2022: Drożeje nawet to, co od 20 lat taniało

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju o 13,9 proc. rok do roku, najbardziej od 1998 r. Szczególnie szybko drożeją paliwa, nośniki energii oraz żywność. Inflacja zatacza jednak coraz szersze kręgi. O 4,3 proc. rok do roku, najbardziej od 2000 r., wzrosły na przykład ceny odzieży i obuwia. Można to uznać za jeden z przejawów utrwalania się inflacji.

– Wygląda na to, że trwający ponad 20 lat, wywołany przez globalizację, okres spadku cen odzieży dobiega końca, czemu sprzyja raportowany przez sprzedawców silny popyt konsumpcyjny – zauważyła Urszula Kryńska, ekonomistka z PKO BP.

