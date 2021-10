Inflacja odbije się na cenach zniczy. O ile podrożeją?

Polska ze sprzedażą na poziomie 603 mln euro zaliczana jest do grupy największych światowych producentów świec i zniczy. Więcej sprzedają tylko Chiny.

Pandemia znacząco wpłynęła na preferencje zakupowe klientów, a przez to również na obroty dostawców świec i zniczy oraz produktów parafinowych.

Według danych Observatory of Economic Complexity (OEC) eksport polskich świec w latach 2018–2019 wzrósł o 13,7 mln dolarów. Rynek krajowy niezmiennie od lat szacowany był na około 1 mld złotych. Udział poszczególnych grup produktowych w rynku krajowym szacuje się następująco: 10% stanowią świece, 40% – znicze, a 50% – wkłady.

Polwax głównym dostawcą

– Pandemia znacząco wpłynęła na preferencje zakupowe klientów, a przez to również na obroty dostawców świec i zniczy oraz produktów parafinowych. Niektórzy decydują się na szybszy start z sezonowymi produktami. Ten ruch przy optymistycznym scenariuszu może spowodować wzrost sprzedaży w ujęciu zarówno ilościowym, jak i wartościowym, natomiast przy negatywnym – zniwelować skutki zwrotów dla producentów. Sprzedaż zniczy i tub w okresie Wszystkich Świętych stanowi ok. 70% rocznej sprzedaży – podkreśla Małgorzata Mikoś, dyrektor handlowa spółki Polwax SA.

Kłopoty z surowcem

Na kształt rynku w dużej mierze wpłynęły niedobory surowcowe spowodowane wydłużonymi przestojami rafinerii w związku z pracami konserwacyjnymi. Fakt ten przyczynił się do drastycznego wzrostu cen głównego surowca potrzebnego do produkcji zniczy i świec – od początku roku parafina podrożała o blisko 100%. Na to nałożyły się kłopoty z dostępnością innych komponentów takich jak: polipropylen, szkło, folia czy kartony.

Konsekwencje tego będzie można dostrzec na półkach sklepowych oraz w strukturze sprzedaży. Wybór wzorów będzie mniejszy, więcej będzie także zniczy, które widzieliśmy na sklepowych półkach już rok czy nawet dwa lata temu. Pomimo prób zastępowania parafiny innymi surowcami, takimi jak np. olej palmowy, w dalszym ciągu to ona stanowi główną bazę zniczy i świec. Jako bezpośrednią przyczynę należy wskazać wysokie ceny, ale również samą dostępność surowca oraz jego obróbkę w procesie produkcyjnym