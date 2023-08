Inflacja spada, ale ceny nie, bo część e-sklepów ma wysokie koszty stałe

W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie żywności (o 1,3%) oraz odzieży i obuwia (o 3,1%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,34 p. proc. i 0,13 p. proc. Wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,6%), mieszkania (o 0,2%) oraz restauracji i hoteli (o 0,7%) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,04 p. proc.



– Na ceny składają się pewne stałe koszty. Produkcja, marketing czy logistyka. Tylko te dwie ostatnie kategorie mogą pochłaniać nawet 40% wydatków w relacji do przychodów w biznesach typu e-commerce. W rozdrobnionym polskim handlu internetowym to największy problem i zarazem pole do największej optymalizacji. Bez próby łączenia mniejszych biznesów polskie sklepy internetowe nie mogą być konkurencyjne względem gigantów, a przez to nie mogą proponować polskim konsumentom niższych cen. Po prostu nie udźwigną presji związanej z kosztami energii czy wymogami związanymi z kwestiami środowiskowymi bez przerzucania tego w jakiejś formie na klientów – opisuje Wojciech Kyciak, prezes zarządu eCommerce Factory S.A, właściciela m.in. marki wOkularach.

– Większość małych biznesów musi niestabilną sytuację na rynku paliw i energii gdzieś ukryć. Najczęściej robi to podwyższając ceny dostaw. Widzieliśmy to w ostatnim czasie na polskim rynku, choćby przy zmianie zasad popularnego programu Allegro Smart. Jednak taki gigant jak Allegro może pozwolić sobie na nieznaczne podwyżki, które klient przełknie, bo wygodnie jest mu kupować wiele produktów w jednym miejscu. Mniejszy gracz nie ma takiego atutu. Również negocjacyjnego z firmami logistycznymi, więc albo podniesie ceny jeszcze bardziej, albo poszuka optymalizacji poprzez łączenie niektórych działań np. kwestii magazynowej czy logistyki – zaznacza Wojciech Kyciak z eCommerce Factory.