Inflacja we wrześniu na pozimie 8,2 proc. Ekspert: to de facto jedna pensja mniej w roku

We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 2,9%), zdrowia (o 2,6%), żywności (o 0,4%) oraz rekreacji i kultury (o 1,5%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,26 p. proc., 0,15 p. proc., 0,11 p. proc. i 0,09 p. proc. Wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 2,5%), edukacji (o 4,9%) oraz restauracji i hoteli (o 0,7%), podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc., 0,06 p. proc. i 0,04 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 10,1%) oraz mieszkania (o 9,2%), podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,49 p. proc. i 2,32 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,8%), obniżyły ten wskaźnik o 0,27 p. proc.

Marek Gryczka, dyrektor pionu finansów w cateringu dietetycznym Nice To Fit You tak komentuje te dane:

W najbliższych miesiącach sytuacja inflacyjna na rynku polskim może kształtować się w ciekawy sposób. Powoli zanikają trendy, które obniżyły w Polsce dynamikę wzrostu cen w okresie letnim, jednak w stosunku do poprzedniego roku ich efekt jest przedłużony i jeszcze w październiku w dalszym ciągu widać utrzymanie niższych cen warzyw i owoców, czego nie odnotowaliśmy w roku poprzednim.

Utrzymują się też niskie ceny łososia, a jego nadpodaż wyklucza szybki ich wzrost na rynku światowym. Z kolei zdecydowanie lepsze od oczekiwanych zbiory pszenicy doprowadziły do stabilizacji rynku i spadku cen, które w zeszłym roku zostały sztucznie wywindowane w górę przez spekulacje związane z inwazją Rosji na Ukrainę. Widoczne jest to zwłaszcza na rynku światowym, gdzie np. standardowy makaron sprowadzany z Włoch potrafi być już tańszy niż jego analog w Polsce.

W skali mikro na rynku europejskim mogą dodatkowo namieszać Włochy, poprzez wprowadzenie pod koniec września paktu antyinflacyjnego. Producenci i dystrybutorzy żywności oraz dóbr powszechnego użytku podpisali z rządem Włoch porozumienie, które obowiązuje od października do końca tego roku i zakłada utrzymanie pod kontrolą cen dla artykułów podstawowej potrzeby. Wskazuje to na wysoką desperację rządu w celu utrzymania inflacji w ryzach i zapewnieniu minimum utrzymania, zwłaszcza niezamożnym rodzinom.

Dodatkowo podejmowanie takich działań pokazuje, że klasyczne podejście do obecnej inflacji nie skutkuje, gdyż jej korzenie są całkowicie gdzie indziej. Z jednej strony to elementy podażowe przy nośnikach energii, z drugiej strony nakręcająca się gospodarka wojenna, która kosztuje, ale nic nie daje społeczeństwu.

A przed polskimi rodzinami tradycyjny, przedświąteczny wzrost cen krajowego mięsa czerwonego i jego przetworów, który wpłynie na zawartość portfeli przed świętami w grudniu. A jak na ceny wpłyną już powyborcze zmiany w cenach paliw? Nie wiadomo, ale uwzględniając ich znaczenie w kosztach, zwłaszcza dystrybucji, bieżący wzrost cen ropy oraz zamieszanie na rynkach światowych na skutek wojny w Izraelu, można spodziewać się wszystkiego. Gospodarka twardo przeszła szok naftowy w latach 70-tych i można zastanawiać się czy na horyzoncie nie będzie majaczyło się widmo stagflacji. Zwłaszcza, że obniżki stóp w Polsce oraz wsparcie zakupowe spowodowało bum w nieruchomościach i przesunięcie tam kapitału.

Tym bardziej, że portfele są wyraźnie lżejsze, inflacja nawet na poziomie 8% to de facto jedna pensja w roku mniej.



Monika Wisłowska, Operations Lead, Finiata dodaje

:Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach światowych jak i czynniki wewnętrzne oceniam, że w nadchodzących miesiącach tempo zmian inflacyjnych będzie dużo mniejsze niż dotychczas, bo sprowadzenie inflacji do poziomu kilku procent to proces trudniejszy niż obniżanie dwucyfrowych wskaźników. Z wysokimi cenami na co dzień wciąż borykać się będziemy nie tylko jako konsumenci, ale i jako przedsiębiorcy. W kontekście prowadzenia biznesu obecna sytuacja uderza przede wszystkim w sektor mikro, małych i średnich firm. Według badania BIEC przybywa firm planujących podwyżki, w tym także producentów. Dodając do tego podwyższone koszty prowadzenia działalności gospodarczej mamy efekt domina - niewypłacalny kontrahent, nieuregulowane na czas zobowiązania i zatory płatnicze, które dla blisko 70 proc. przedsiębiorców, jak podaje TGM Research, są barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej. To samo badanie wskazuje konsekwencje: firmy ograniczają inwestycje, zmuszone są podnosić ceny towarów czy ciąć wynagrodzenia i zatrudnienie. Dotyka to szczególnie firm budowlanych, usługowych, transportu i handlu. W tych okolicznościach biznes potrzebuje dodatkowego finansowania, a dowodem na to jest fakt, że banki tylko w sierpniu udzieliły o prawie 16 proc. więcej r-r kredytów mikrofirmom. W Finiacie porównując liczbę złożonych wniosków kredytowych, widzimy aż 30 proc. wzrost w ujęciu rocznym i spodziewamy się, że trend ten utrzyma się do końca 2023.