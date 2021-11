Inflacja większym problemem niż kolejny lockdown

Już teraz ponad połowa pytanych (55 proc.) przez Intrum twierdzi, że rosnące rachunki mają negatywny wpływ na ich ogólne samopoczucie, oraz że ich wydatki rosną w szybszym tempie niż ich dochody.

Kolejny wzrost cen uderzy w konsumentów starających się odbudować swoje bezpieczeństwo finansowe po korona-kryzysie, który obniżył dochody i dobrobyt finansowy aż 46 proc. konsumentów w naszym kraju. W jaki sposób i czy w ogóle planujemy zabezpieczyć się przed tym zjawiskiem?

Jak potwierdzają dane zebrane w tegorocznym raporcie Intrum, pandemia wpłynęła negatywnie na naszą sytuację finansową. 46 proc. pytanych konsumentów przyznaje, że obecnie ma mniej pieniędzy niż przed wybuchem korona-kryzysu i otwarcie wskazuje na pogorszenie się dobrobytu finansowego. „Tylko” 37 proc. Europejczyków mogłoby podpisać się pod tym stwierdzeniem.

Ucierpieli najmniej zamożni konsumenci

– Z danych zebranych przez Intrum wynika, że w kryzysie wywołanym przez pandemię Covid-19 najbardziej ucierpieli konsumenci z najniższymi dochodami. W ten sposób pandemia pogłębiła istniejące w naszym społeczeństwie nierówności społeczne. Wnioski te nie są zaskakujące. Po pierwsze, konsumenci otrzymujący niższe dochody, to bardzo często osoby wykonujące prace dorywcze, sezonowe, zatrudnione na umowy cywilno-prawne, itp. Gdy wystąpiły pierwsze obostrzenia, pracodawcy zmuszeni przez korona-kryzys w pierwszej kolejności zrezygnowali właśnie z takich pracowników. Po drugie, przy niższych dochodach trudno jest o zbudowanie poduszki finansowej, która byłaby pomocna w trudniejszych momentach, a bez wątpienia jest nim pandemia Covid-19. Zatem niemała grupa konsumentów w naszym kraju – według naszych danych, co 3. osoba – była zmuszona w ostatnich miesiącach sięgać po zewnętrzne źródło finansowania, by zyskać środki na zapłatę bieżących rachunków – komentuje Piotr Gajda, ekspert Intrum.

Nie dziwi więc, że część konsumentów w naszym kraju obawia się o swoją przyszłość. 23 proc. osób pytanych przez Intrum uważa, że kryzys wywołany pandemią Covid-19 będzie mieć negatywny wpływ na ich finanse nawet przez ponad 2 kolejne lata. Co 5. osoba (21 proc.) uważa, że ten okres będzie wynosić od roku do dwóch lat. Mniej, bo 17 proc. jest zdania, że ich kondycja finansowa wróci do normy już za pół roku.

Inflacja największym problemem