Influencer Manager oficjalnie wpisany na listę zawodów MEiN

Influencer marketing to jedna z najszybciej rozwijających się branż na świecie, a rosnący trend ekonomii twórców staje się motorem napędowym zarówno rynku mediów tradycyjnych, społecznościowych, jak i różnej działalności internetowej. Jak wynika z raportu Research and Markets, przewiduje się, że globalna wartość rynku influencer marketingu osiągnie 84,89 miliardy dolarów do 2028 roku. Z tego powodu specjaliści z zakresu influencer marketingu potrzebni są zarówno w wyspecjalizowanych w tym podmiotach, agencjach 360, czy w działach marketingu po stronie reklamodawców.

Akademia Influencer Managera jest odpowiedzią LTTM i Instytutu Marki Online i Komunikacji na zapotrzebowanie branży. Praca managera gwiazd, influencerów i twórców internetowych daje możliwość czynnego udziału w budowie rynku i bezpośredniej współpracy zarówno z najbardziej utalentowanymi ludźmi, jak i najbardziej rozpoznawalnymi markami.

Program edukacyjny opracowany przez ekspertów z LTTM wystartuje w marcu 2023 roku w warszawskim Instytucie Marki Online i Komunikacji. Znajdą się w nim między innymi zagadnienia dotyczące szeroko pojętego marketingu, prawa autorskiego, PR, funkcjonalności wszystkich platform społecznościowych, zarządzanie kryzysowe i inne niezbędne w pracy Influencer Managera obszary. Akademia Influencer Managera to czteromiesięczne szkolenie poświadczone zaświadczeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz certyfikatem z kodem zawodu.