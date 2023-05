ING Bank Śląski: spadek sprzedaży detalicznej taki sam jak w marcu

W strukturze sprzedaży nadal obserwuje się głębokie spadki sprzedaży w kategorii „pozostałe” (-17,3%r/r), sprzedaży prasy i książek (-15,6%r/r), a także mebli oraz sprzętu RTV i AGD (-14,7%r/r). Utrzymuje się także dwucyfrowy spadek cen paliw.

Wzrost sprzedaży odnotowano jedynie w przypadku odzieży i obuwia (+0,6%r/r). Dane z handlu potwierdzają pozytywne tendencje cenowe. Implikowany deflator sprzedaży detalicznej obniżył się w kwietniu do 11,5%r/r z 13,1%r/r.

Inflacja podkopała realną siłę nabywczą

„Z jednej strony w kwietniu nadal mieliśmy do czynienia z relatywnie wysoką bazą odniesienia, gdyż przed rokiem miała miejsce fala napływu uchodźców z Ukrainy, co podbijało sprzedaż dóbr pierwszej potrzeby. Z drugiej strony, utrzymująca się wysoka inflacja podkopała realną siłę nabywczą gospodarstw domowych, co przełożyło się na ograniczenie części wydatków konsumpcyjnych” – ocenia ING Bank Śląski.

Jak dodaje, wsparciem dla handlu w kwietniu była wysoka skala zwrotów z tytułu rocznego rozliczenia podatku PIT. Kasowe wpływy do budżetu z tego podatku po marcu były niższe niż po lutym, co mogło nieco podbić zakupy w kwietniu.

„Stopniowa dezinflacja w połączeniu z dwucyfrowym wzrostem płac nominalnych powinny stopniowo przyczynić się do odbudowy realnych dochodów do dyspozycji i poprawy konsumpcji gospodarstw domowych. Najbliższe miesiące mogą wciąż być trudne dla detalistów, chociaż w maju będą bardziej odczuwalne efekty” – prognozuje bank.