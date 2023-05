InPost i CCC sponsorami komisku "Róża a co chcesz wiedzieć?

Róża, a co chcesz wiedzieć?” to trzecia odsłona komiksu, którego bohaterki, Róża i Malina, niezwykle ciekawe wszystkiego, co związane z technologią, poznają zasady funkcjonowania świata e-commerce. Edycja powstała we współpracy z partnerami: CCC, Izbą Gospodarki Elektronicznej oraz InPost.