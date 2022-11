Inspekcja Handlowa skontroluje ceny w składach węgla na terenie całej Polski

- Będziemy stanowczo reagować na każdy przypadek zmów cenowych, których skutkiem jest wzrost ceny węgla - mówi prezes UOKiK.

Inspekcja Handlowa będzie sprawdzać prawidłowość uwidaczniania cen przez sprzedawców oraz zaświadczenia o kraju pochodzenia węgla.

KAS może nałożyć na składy węgla karę 1500 zł, natomiast w przypadku stwierdzenia ponownego niedopełnienia obowiązków - do 15 000 tys. zł.

Kontrole składów węgla w całej Polsce

- Sytuacja na rynku węgla rodzi wątpliwości co do niezależności ustalania cen przez indywidualnych przedsiębiorców, dlatego zleciłem Inspekcji Handlowej kontrole w składach węgla w całej Polsce, łącznie w kilku tysiącach punktów sprzedaży. Inspektorzy odwiedzą każdy skład węgla w naszym kraju i będą pozyskiwać ceny produktów z każdego dnia co najmniej do końca roku. W oparciu o te dane, a także informacje o strukturze rynku, będziemy podejmować dalsze decyzje, w tym w zakresie możliwych kontroli czy przeszukań u tych przedsiębiorców, którzy próbowaliby wspólnie z innymi graczami rynkowymi ustalać ceny węgla – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Inspekcja zweryfikuje jednocześnie prawidłowość oznakowania cen produktów, legalność prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej czy kraj pochodzenia węgla - dodaje.

W ramach prowadzonych kontroli zbadana zostanie m.in. legalność prowadzenia działalności przez sprzedawców, w tym czy przedsiębiorcy spełniają wymóg posiadania konta na portalu cieplo.gov.pl i bieżącej aktualizacji cen sprzedaży węgla. Dzięki informacjom znajdującym się na tej stronie konsument ma możliwość sprawdzenia, gdzie może kupić węgiel, w jakiej cenie i tym samym podjąć najlepszą dla siebie decyzję zakupową – zwraca uwagę UOKiK.

Brak spełnienia wymogów będzie skutkował zawiadomieniem do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która może nałożyć na prowadzącego składy węgla karę w wysokości 1500 zł. Natomiast w przypadku stwierdzenia ponownego niedopełnienia obowiązków, KAS może nałożyć karę do 15 000 zł.

Monitorowanie zmów cenowych

Inspekcja Handlowa będzie również sprawdzać prawidłowość uwidaczniania cen przez sprzedawców oraz zaświadczenia o kraju pochodzenia węgla. Pozwoli to na wyeliminowanie nieprawidłowości na etapie jego zakupu przez konsumentów.

Ponadto w trakcie kontroli zebrane zostaną informacje dotyczące struktury rynku, m.in. wielkości podmiotów sprzedających węgiel, zatrudnienia, liczby posiadanych przez nich składów, a także poziomu cen. Zebrane w ramach kontroli dane posłużą m.in. do monitorowania, czy wśród sprzedawców nie dochodzi do zmów cenowych.

- Będziemy stanowczo reagować na każdy przypadek zmów cenowych, których skutkiem jest wzrost ceny węgla i tym samym kosztów ogrzewania domów przez konsumentów. Nie ma dla nas znaczenia wielkość zmawiających się podmiotów ani ich struktura właścicielska. Każdego przedsiębiorcę naruszającego przepisy potraktujemy tak samo surowo, aby zapewnić uczciwą konkurencję na rynku i ochronić konsumentów – komentuje Tomasz Chróstny.

„W gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorcy mają swobodę ustalania cen. Musi to być jednak ich samodzielna decyzja biznesowa, nie mogą tego robić w porozumieniu z innymi podmiotami, np. swoimi konkurentami. Za zmowę cenową lub podział rynku grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy za każdą z praktyk oraz do 2 mln zł na osoby zarządzające firmą, które są bezpośrednio odpowiedzialne za niedozwolone ustalenia” – informuje UOKiK.