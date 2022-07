Inspekcja Handlowa wykryła nieprawidłowości w sprzedawanych klejach

W ramach tego projektu, Inspekcja Handlowa skontrolowała 30 przedsiębiorców, w tym: 26 sklepów detalicznych i 4 hurtownie. Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne.

Badaniami laboratoryjnymi objęto 29 partii klejów przeznaczonych do powszechnego stosowania, tj. klejów szybkoschnących typu kropelka, super glue, przeznaczonych do naprawy obuwia, do naprawy dętek rowerowych, kleje typu butapren przeznaczone do użytku domowego, kleje uniwersalne do klejenia gumy i tworzyw przeznaczone do użytku domowego.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 2 partie klejów, z uwagi na przekroczoną dopuszczalną zawartość toluenu3 (przy ograniczeniu - poniżej 0,1 % masowo):