Inwestycje w nieruchomości komercyjne spadły, powodem wysoka baza sprzed roku

W nieruchomości komercyjne w Polsce w pierwszym półroczu 2021 roku zainwestowano 2 mld euro, podczas gdy rok wcześniej było to 2,9 mld euro - wynika z raportu CBRE. Według ekspertów firmy na różnice rok do roku wpływ miał m.in. wysoki wynik pierwszego kwartału 2020 roku, który przypadał na czas przed pandemią. Poprzednie lata pokazały też, że pierwsza część roku pod względem inwestycji wypada słabiej niż kolejne kwartały.

W nieruchomości komercyjne w Europie w pierwszym półroczu 2021 roku zainwestowano 125,6 mld euro, czyli o 9% mniej niż rok wcześniej.

- W całej Europie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost wolumenu inwestycji, co napawa optymizmem i jest oznaką tego, że wracamy powoli do wyników sprzed pandemii. Widać wyraźnie, że na rynkach w większym stopniu zależnych od wyników sektora biurowego nastąpiło mniejsze odbicie niż w krajach z mocnymi sektorem logistycznym i mieszkaniowym. W Polsce odbicie jest nieco słabsze niż w Europie, ale to wynika z tego, że w 2020 roku, pomimo pandemii poradziliśmy sobie świetnie, więc efekt niskiej bazy jest nieco mniejszy niż w innych krajach. Widać też, że wracamy do notowanych przed pandemią trendów związanych z tym, że pierwsza połowa roku jest słabsza niż druga. W całej Europie oczekujemy, że w drugim półroczu 2021 roku wolumen inwestycji będzie rósł, co w skali roku może dać wynik nawet o 5% wyższy niż w 2020 roku – komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.

W Polsce w drugim kwartale 2021 roku odnotowano spadki. W nieruchomości komercyjne zainwestowano 770 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 1,2 mld euro. Widać jednak zgodną z europejską tendencję do inwestowania głównie w nieruchomości magazynowe i logistyczne. Rozwój handlu elektronicznego przyczynił się do tego, że w pierwszym półroczu 2021 roku w Europie wartość inwestycji w tego typu nieruchomości wyniosła aż 25,4 mld euro, czyli o aż 64% więcej niż rok wcześniej. W Polsce w tym samym okresie inwestycje w magazyny wyniosły aż 869 mln euro, czyli najwięcej z wszystkich sektorów.