Jacy są dzisiejsi konsumenci? Euromonitor wskazuje osiem typów

Bezpieczni tradycjonaliści

Bezpieczni tradycjonaliści mają już swoje wydeptane ścieżki i rzadko podążają za najnowszymi trendami. Trudno jest wpłynąć na ten typ konsumenta, ponieważ nieczęsto robi zakupy pod wpływem impulsu, jest wierny tym produktom, które zna oraz kupuje głównie podstawowe artykuły.

Bezpieczni tradycjonaliści są oszczędni, często skupiają się na niskich cenach. Rabaty i wyprzedaże mogą czasami mieć wpływ ich nawyki zakupowe.

NAWYKI ZAKUPOWE

87% nie robi często zakupów impulsowych

78% nie lubi przeglądać stron sklepów, kiedy nie ma takiej potrzeby

52% rzadko lub nigdy nie robi zakupów dla przyjemności

26% lubi wypróbowywać nowe produkty i usługi

Bezpieczni tradycjonaliści nie zwracają uwagi na doświadczenie zakupowe. Nadal cenią usługi zakupów w sklepie i chętniej je robią offline.

Ci konsumenci stają się jednak coraz bardziej wygodni, co otwiera nowe możliwości i kanały cyfrowe dla firm, które chcą dotrzeć do tej grupy.

Niestrudzeni poszukiwacze

Ten typ konsumenta żyje chwilą i inwestuje w siebie. Ma na uwadze to, co lubią i myślą inni, jest na bieżąco z trendami. Poszukiwacze są obeznani z technologią, są zazwyczaj aktywni w mediach społecznościowych. Pieniądze wydają beztrosko - lubią próbować nowych produktów i

eksperymentować z różnymi markami, a także poszukują produktów premium. Doświadczenie jest dla nich ważniejsze niż posiadane przedmioty.



NAWYKI ZAKUPOWE

86% woli wydawać pieniądze na doświadczenia niż na produkty

86% woli towary markowe od produktów marek własnych

55% planuje zwiększyć ogólne wydatki w przyszłym roku

37% szuka niszowych lub trudnych do znalezienia marek, które są unikalne

Zrównoważeni optymiści

Zrównoważeni optymiści prowadzą stabilny tryb życia i skupiają się na teraźniejszości oraz planowaniu przyszłości. Ci konsumenci wzbogacają swoje życie poprzez edukację, cenią czas wolny, są rodzinni.

Zrównoważeni optymiści to pragmatyczni konsumenci, ostrożnie dysponujący wydatkami. Od czasu do czasu dokonują drobnych zakupów impulsowych dla siebie, rodziny lub przyjaciół. Chociaż ci konsumenci szukają silnych marek, a czasami również produktów premium, mają tendencję do doceniania niskich cen.



NAWYKI ZAKUPOWE

58% lubi znajdować okazje

38% jest skłonnych kupować produkty używane

23% lubi wydawać pieniądze, a nie oszczędzać

9% planuje zwiększyć ogólne wydatki w przyszłym roku

Umocowani aktywiści

Konsumenci-aktywiści cenią autentyczność, są społecznikami i orędownikami sprawiedliwości politycznej. Przywiązują dużą wagę do globalnych problemów oraz realizują się w lokalnych inicjatywach.

Ten typ konsumenta szuka produktów ekologicznych i zrównoważonych, ponieważ chce pomóc uczynić świat lepszym miejscem.

Produkty i usługi dla tej grupy powinny być wyraźnie oznakowane i konkurencyjnie wycenione, by przyciągnąć ich uwagę.

Stosunek jakości do ceny to główny czynnik, który motywuje do zakupów.

Aktywiści są również lojalni - chyba że marka lub firma

stoi w sprzeczności z ich przekonaniami - i zwykle trzymają się zakupów, które są sprawdzone. Często są skłonni zapłacić więcej za produkty wysokiej jakości.



NAWYKI ZAKUPOWE

69% kupuje tylko od firm i marek, którym całkowicie ufa

61% woli wydawać pieniądze na doświadczenia niż na rzeczy

36% kupuje produkty ekologicznie lub fairtrade

31% podejmuje decyzje zakupowe w oparciu o wartości danej marki lub firmy i przekonania polityczne

Ostrożni planiści

Ostrożni planiści są skoncentrowani na przyszłości, bardzo uważnie wydają pieniądze, starają się oszczędzać, aby poprawić swoje bezpieczeństwo finansowe. Chociaż bardzo cenią doświadczenia ze świata rzeczywistego, będą używać technologii do poprawy codziennego życia.

Ci konsumenci często są już zdecydowani, co zamierzają kupić i jest mało prawdopodobne, aby ich wybory odbiegały od wcześniej sporządzonej listy.

Ostrożni planiści zazwyczaj przeprowadzają dogłębne badania przed dokonaniem zakupów. Etykiety i recenzje produktów wpływają na ich

decyzje zakupowe.



NAWYKI ZAKUPOWE

85% ufa etykietom produktów

80% rzadko robi zakupy pod wpływem impulsu

75% nie lubi przeglądać stron sklepów, kiedy nie musi nic kupować

37% kupuje tylko od firm i marek, którym całkowicie ufa

Ostrożni planiści zwykle nie ulegają najnowszym trendom i nie

odczuwają potrzeby nadążania za rozwojem nowych produktów.

Oszczędzanie jest niezwykle ważne dla tych konsumentów i odejdą od stałych zakupów, jeśli alternatywny produktem jest w lepszej cenie.

Impulsywnie kupujący

Impulsywni konsumenci są zainteresowani najnowszymi trendami, trzymają rękę na pulsie i są aktywni w mediach społecznościowych. Nad dobra materialne przedkładają doświadczenie.

Impulsywni klienci lubią robić zakupy i przeglądać strony internetowe nawet gdy nie planują żadnych zakupów, ale doświadczenia muszą być do nich

dopasowane. Choć są ostrożni w udostępnianiu danych osobowych

online, pójdą na ustępstwa jeśli produkty i usługi odpowiadają ich potrzebom.



NAWYKI ZAKUPOWE

45% regularnie kupuje sobie małe przekąski

42% lubi przeglądać strony www, nawet jeśli nie musi niczego kupować

42% kupuje przez media społecznościowe

37% poszukuje spersonalizowanych i dopasowanych doświadczeń zakupowych



Niskie ceny, stosunek jakości do ceny i jakość są czynnikami decydującymi o zakupie. Impulsywni konsumenci wydają pieniądze, jeśli wierzą, że znaleźli okazję. Ci konsumenci również pragną wygody i często są gotowi za nią zapłacić. Obok produktów luksusowych kupują też produkty marek własnych.

Poszukiwacze minimalizmu

Minimaliści hołdują skromnemu stylowi życia. Starają się ograniczać marnotrawstwo, ważne są dla nich kwestie zrównoważonego rozwoju i problemy społeczne. Rzadko kupują przedmioty, które nie są niezbędne. Nie są impulsywni - często poświęcają czas, by zebrać informacje przed dokonaniem zakupu. Są skłonni zapłacić więcej za trwałość i wysoką jakość, naprawiają produkty i kupują rzeczy używane. .



NAWYKI ZAKUPOWE

83% nie robi często zakupów impulsowych

60% lubi znajdować okazje

52% naprawia uszkodzone przedmioty

47% wolałoby kupować mniej produktów o wyższej jakości



Ich zainteresowanie wysoką jakością i długowiecznością wykracza poza zakupy do ich osobistych celów. Często szukają wygodnych i szybkich usług, które pozwolą im prowadzić zrównoważony styl życia.

Minimaliści raczej nie zainwestują w osobisty wizerunek i status i nie śledzą najnowszych trendów, jednak mimo to są świetną grupą docelową dla innowacji produktowych.

Konserwatywni domatorzy

Sprawy domowe i osobiste to ich priorytet. Lubią spędzać czas w domu, nie śledzą trendów, są ostrożni w kwestii wydatków, nie mają tendencji do aktywnego poszukiwania produktów premium. Zwykle robią podstawowe zakupy.

NAWYKI ZAKUPOWE

83% rzadko robi zakupy pod wpływem impulsu

73% nie szuka znanych marek

59% oczekuje, że ich wydatki nie zwiąkszą się w przyszłym roku

49% lubi znajdować okazje



Chociaż niekoniecznie muszą wydawać pieniądze, konserwatywni domatorzy cieszą się z zakupów i przeglądania ofert w sklepach. Mogą ich przyciągnąć wyprzedaże flash, pop-up shopy i edycje limitowane. Domatorzy nie są lojalni, wolą marki własne od produktów premium.