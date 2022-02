Jak kształtowały się ceny materiałów budowlanych. Czy faktycznie było drożej?

Wiele produktów budowlanych w skali roku wcale nie podrożało tak ekstremalnie, jak mamy wrażenie. Co jeszcze ciekawsze, część jest nawet tańsza niż przed rokiem.

W raporcie stworzonym przez Moja Gazetka we współpracy z HiperCom wzięto pod lupę średnie ceny wybranych grup materiałów budowlanych i wykończeniowych w 2020 i 2021 roku. Ceny, które przeanalizowano, pochodzą z gazetek promocyjnych. Produkty zostały podzielone na 8 kategorii:

· Farby i lakiery kolorowe 2,5 l

· Farby i lakiery kolorowe 5 l

· Cement

· Gładź

· Beton

· Drzwi wewnętrzne

· Umywalki łazienkowe

· Kabiny prysznicowe

Do badania wybrano kategorie DIY, które najczęściej pojawiały się w gazetkach, aby móc zbadać, czy występował trend przy zmianach cen. Dane udowodniły jednak, że w przeciwieństwie do produktów FMCG, nie występował on.

- W niektórych kategoriach ceny rok do roku wzrosły znacznie powyżej inflacji, a w innych nawet nie zbliżyły się do jej poziomu. Również zaobserwowaliśmy duże wahania miesiąc do miesiąca, co tylko potwierdza dużą sezonowość materiałów budowlanych i wykończeniowych - mówi Julita Pryzmont, Business Development and Communication Director w HiperCom Polska.

Średnie wzrosty cen nie są szokujące

Wnioski z analizy gazetek promocyjnych, przeprowadzonej przez HiperCom, są zaskakujące. Oto, o ile średnio w ciągu roku zmieniły się ceny produktów z podanych wyżej kategorii:

Zmiana cen 2021 vs. 2020, grafika: Moja Gazetka

Zmiana cen w 2021 w stosunku do cen w 2020

Okazuje się, że polując na promocje, można właściwie nie odczuć wzrostów cen wybranych materiałów.

Były oczywiście miesiące, gdzie wzrosty były naprawdę znaczące. Jednak obniżki w kolejnych miesiącach sprawiły, że średni roczny wzrost nie jest już tak spektakularny.

Największe wzrosty zanotowały:

· Gładzie — 69% w lutym 2021

· Umywalki łazienkowe — 63% w sierpniu, 65% w grudniu i 74% w październiku 2021

Natomiast największe spadki cen dotyczyły takich produktów, jak:

· Farby i lakiery kolorowe 2,5 l — -32% w grudniu 2021

· Farby i lakiery kolorowe 5 l — -23% w sierpniu 2021

· Umywalki łazienkowe — -22% w listopadzie 2021

· Beton — -20% w sierpniu 2021

Trzeba polować na promocje

- Miniony rok upłynął pod znakiem wzmagającej się inflacji i wzrastających cen. W przekazie medialnym dominował temat zakupów spożywczych, jednak podwyżki cen nie ominęły innych branż. W wydawnictwach branżowych bez problemu odszukać można informacje o wzrastających cenach artykułów budowlanych. Okazuje się jednak, że w przypadku klientów detalicznych kupujących niewielkie ilości wybranych materiałów i odpowiednio planujących zakupy podwyżki mogą nie być aż tak dotkliwe. Za sprawą gazetek promocyjnych możliwe jest znalezienie ciekawych okazji na interesujące produkty z branży budowlanej - komentuje Michał Machniak, współzałożyciel Mojej Gazetki.

Farby i lakiery kolorowe

Badacze przyjrzeli się bliżej kategorii, jaką są „Farby i lakiery kolorowe 2,5 l”. W gazetkach promocyjnych dominowało 5 znanych marek, których ceny zmieniały się z miesiąca na miesiąc, ale czy zmieniły się znacznie na przestrzeni roku?

Promocje na farby, grafika: Moja Gazetka

- Analiza kategorii Farby i lakiery kolorowe naświetliła z kolei agresywną strategię promocyjną marki Dekoral w minionym roku. Promocje na jej produkty były korzystniejsze niż rok wcześniej, a także niż promocje konkurencji — zauważa Julita Pryzmont.