Jak kupują poszczególne pokolenia? Są istotne różnice

Kantar Polska ogłosił wyniki z najnowszego raportu Pokolenia – Marketing pokoleń i zmian. Pokolenia, to nie tylko zjawisko demograficzne. Różnice między przedstawicielkami i przedstawicielami pokoleń obejmują szereg postaw, poglądów i wyznawanych wartości.

Najmłodsi, czyli Alfy skupieni są na tu i teraz, swoje cele chcą realizować natychmiast. Zetki uważają, że świat powinien funkcjonować na ich zasadach. Dla Ygreków ważniejsze jest doświadczanie, przeżywanie, niż posiadanie. Priorytetem Xów jest status społeczny.

Jak kupują pokolenia?

Najmłodsze Alfy rzadko odkładają pieniądze, najczęściej wydają je na produkty spożywcze, takie jak słodycze (47%) i napoje (37%). Ci oszczędniejsi odkładają na rower (26%), smartfon (24%) lub komputer (22%).

W starszych pokoleniach, zarabiających już własne pieniądze, widoczna jest skłonność do oszczędzania, poszukiwania najtańszych ofert. Najsilniej ta postawa widoczna jest wśród Zetek (70%). Z kolei wśród najstarszych Baby Boomers częściej, niż u młodszych, preferowane są artykuły wyprodukowane w Polsce (66%).

To co łączy wszystkich, to rosnące obawy o przyszłość finansową własnych gospodarstw domowych.