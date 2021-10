Jak kupuje Pokolenie Z?

Generacja Z to pokolenie osób wchodzących obecnie w dorosłość. To jej przedstawiciele, czyli młodzi urodzeni po 1997 roku, stanowią coraz szersze grono konsumentów, których oczekiwania oraz wyznawane wartości stają się podstawą działań i ofert wielu firm. Co charakteryzuje Generację Z jako potencjalnego klienta?