Jak poznać swoich konsumentów i ich preferencje? Kryteria demograficzne już nie wystarczają

Konsumenci nie pamiętają już pustych półek

Katarzyna Konkel wskazała, że ograniczenia w handlu na początku pandemii były mocnym doświadczeniem dla każdego konsumenta.

- W pierwszej chwili nikt nie wiedział jak długo ta sytuacja potrwa. Dla wielu rodziców wytłumaczeniem dzieciom, dlaczego w półki w sklepie są puste, było trudnym i nieprzyjemnym doświadczeniem. Natomiast jako ludzie mamy tendencję, by uciekać od nieprzyjemnych doświadczeń. Mniej świadomi klienci już nie odczuwają obawy o to, że w sklepach może zabraknąć żywności – mówiła.

Postawa zero waste wzmocniła się

Jej zdaniem, postawa konsumencka zero waste w pandemii wzmocniła się. - Myślę, że u konsumentów, którzy już przed pandemią byli zainteresowani podejściem zero waste albo poszukiwali dostaw od lokalnych rolników, czy zaangażowani byli w funkcjonowanie kooperatyw spożywczych, to doświadczenie zostało wzmocnione. Pozostali na tych ścieżkach i wciągnęli w to innych – oceniła.

Demografia nie jest już wyznacznikiem

Katarzyna Konkel tłumaczyła, że przedsiębiorcy powinni mocno pochylić się nad tym, jacy są konsumenci ich marek.

- To są mocno zindywidualizowane kwestie. Bardzo przestrzegam przed budowaniem Państwa biznesów na bazie deklaracji. Każdy klient chce o sobie myśleć, że jest ekologiczny, świadomy, że chciałby być oszczędny, ale zachowanie przed półką bardzo mocno to weryfikuje. Zachęcamy do tego, by obserwować konsumentów i ich koszyki i uciekać od demografii. My przestaliśmy już być mieszkańcami wsi czy miast, konsumentami młodszymi czy starszymi. Nasze zachowania konsumenckie determinują praktyki życiowe. Jeśli mamy zróżnicowane preferencje dietetyczne, to nie ma znaczenia gdzie żyjemy – podkreślała socjolożka.

- Musimy inaczej patrzeć na naszych klientów, na to co wydarzy się w ich życiu, np. na to, w jaki sposób wpłynie na nich praca hybrydowa. Jeśli ktoś wróci do pracy stacjonarnej 3 razy w tygodniu, jaki będzie jego stosunek do produktów „to go”, impulsowych. One bardzo straciły w czasie pandemii. Podczas pandemii jedynym „to go” była podróż do lodówki. Natomiast nasze poczucie odpowiedzialności za świat rośnie. Cieszy mnie, że przedsiębiorców nie opuszcza ten klimat. Nie należy czekać na moment wprowadzenia regulacji, tylko trzeba próbować szukać dróg, aby wspierać odpowiedzialny rozwój – dodała.

Ekspertka wskazała, że w rozwoju sieci handlowych kluczowa jest rekategoryzacja: punktów sprzedaży i oferty.

- Optymalizacja łańcucha dostaw czy standaryzacja produktów to coś, z czym powoli będziemy się żegnać. Pamiętajmy, że klient zmienił się, ale w nierównym stopniu. Klasyfikowanie go według miejsca zamieszkania, siły nabywczej i płci już nie wystarcza. Są ludzie, którzy wciąż są gotowi zapłacić więcej za to żeby produkt realizował większe potrzeby niż tylko zaspokojenie głodu - podsumowała.