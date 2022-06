Jak przywiązać do siebie konsumenta kiedy liczy się cena? Nowe wyzwania dla marek 

48 proc. badanych oceniło, że dochód jego gospodarstwa domowego spadł. 46 proc. zwraca większą uwagę na promocje.

Przywiązanie konsumenta do marki staje się wyzwaniem. Jak pogodzić szczupłe portfele z zaangażowaniem w walkę o planetę?

Shopper Barometr to badanie realizowane w ramach międzynarodowego badania OSE (Observation of Shopper Marketing) przez in-Store Media na kilku światowych rynkach. Teraz po raz pierwszy zostało przeprowadzone w Polsce w dwóch falach – tuż przed pandemią, w październiku 2019 r. oraz w marcu 2022 r.

Zachowania konsumentów zmieniają się

48 proc. badanych oceniło, że dochód jego gospodarstwa domowego spadł. Wpłynęło to w dużym stopniu na to, jak konsumenci robią zakupy. 46 proc. zwraca większą uwagę na promocje, a 39 proc. wybiera tańsze produkty.

- Cena jest największym czynnikiem wyborów, niezależnie od kategorii. W przypadku słodyczy liczą się także promocje. Jeśli chodzi o przywiązanie do marki, to największe jest w kategorii kosmetyków (62 proc.) i alkoholi (61 proc.) – mówi Bartosz Domaradzki, in-Store Media Polska.

Marki muszą dbać o zdrowie konsumentów

- Podczas pandemii bardziej skupiliśmy się na zdrowiu, więcej posiłków przygotowywaliśmy w domu. Zwracamy jeszcze większa uwagę by kupować to co polskie i co zdrowe – mówi Bartosz Domaradzki, in-Store Media Polska.

56 proc. shoperów oczekuje od marek, że będą społecznie zaangażowane, a 54 proc. uważa, ze marki wciąż nie robią wystarczająco dużo by dbać o zdrowie konsumentów.

Jak wynika z raportu, dla 59% Polaków na zmianę zazwyczaj kupowanej marki wpływa informacja w sklepie (plakat, ekran reklamowy. To drugi w kolejności czynnik po rekomendacji kupowanej marki przez bliską osobę (77%).

Zdaniem Mateusza Głowackiego, Dyrektora Badań Ilościowych Ipsos Polska, krótkoterminowo na zachowania konsumentów będą wpływać promocje. - Ceny będą rządzić. Pomysły na oryginalne promocje, przywiązujące do sklepu, do marki, będą miały ogromne znaczenie – mówi.

- Długoterminowo wydaje się, że kluczową zmienną będą wyzwania związane z klimatem. Można domniemywać, że wygranymi będą ci, którym uda się pogodzić wątek planety z wątkiem inflacyjnej i wojennej presji na portfele. Np. przekonać konsumentów, że poprzestawianie na czymś mniejszym, wydawanie mniej może być dobre dla planety albo, że można dokonywać wyborów, które są zarówno ekonomiczne jak i korzystne dla planety – dodał.