Jak rosną ceny żywności w Polsce?

Jak rosną ceny żywności

Euromonitor porównał, jak rosły ceny żywności w Polsce i Czechach, skupiając się na porównaniu kilku kategorii w kanale e-commerce.



Produkty świeże w Polsce od czerwca do września br. podrożały o 8,8 proc., a w Czechach o 12,2 proc.

Żywność paczkowana jest w Polsce droższa o średnio 3,2 proc., a u naszych południowych sąsiadów o 1,4 proc.

Gorące napoje zdrożały u nas aż o 14,3 proc., w Czechach jest wzrost rzędu 2,9 proc.

Napoje bezalkoholowe są w Polsce droższe o średnio o 4,9 proc., a w Czechach o 1,3 proc.

U naszych sąsiadów bardziej podrożały za to kosmetyki i produkty do higieny osobistej - wzrost o 6,6 proc., podczas gdy w Polsce ceny towarów z tej kategorii są droższe o 1,5 proc.

Jak konsumenci reagują na drożyznę

Konsumenci w Europie Środkowo-Wschodniej starają się być bardziej racjonalni podczas zakupów. 23 proc. badanych deklaruje, że będzie częściej odwiedzać dyskonty. Aż 44 proc. zamierza polować na cenowe okazje, a 30 proc. planuje zwiększyć oszczędności. 31 proc. badanych zamierza postawić na jakość kupowanych produktów, a nie ich ilość.

Według ekspertów Euromonitora, widocznymi trendami w handlu są: zwiększające się udziały produktów marek własnych kosztem brandowych oraz zwiększający się udział w sprzedaży towarów objętych promocją.