Jak w przyszłości będzie kupował świadomy konsument? Vive Textil Recykling już wie

25 kwietnia 2023 r. porozmawiamy o tym jak świadomość zmian klimatycznych i społecznych wpływa na wybory konsumentów i czy nadal liczy się tylko niska cena i szybka dostawa, podczas sesji "Nowy świadomy konsument" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia). Weźmie w niej udział Agnieszka Dziedzic,

dyrektor marketingu Vive Textil Recykling.

- Świadomi konsumenci poszukują wiedzy o produkcie, zapoznają się z opiniami na jego temat, potrzebują informacji na temat jego pochodzenia, sposobów produkcji. Szukają też wiedzy o firmie, która wprowadza towar na rynek. To grupa interesująca się wpływem poszczególnych praktyk na środowisko i staraniami przedsiębiorców, aby je ograniczyć. Poszukiwanie tej transparentności w firmach produkcyjnych jest obecnie bardzo wyraźnie wskazywane przez konsumentów.

Każdy zakup świadomego klienta jest również przemyślany pod względem jego własnych potrzeb. Tacy konsumenci naprawiają np. stary sprzęt, a nie kupują nowy. Częściej wybierają też towary „z drugiej ręki”. Zazwyczaj zwracają uwagę na jakość towarów, stawiając na naturalne i etycznie pozyskiwane materiały czy składniki. Odpowiedzialny konsument zmniejsza swoje wydatki, generuje mniej odpadów, kupuje produkty lokalne, przez to wpływa na ograniczenie emisji CO2 związanej z transportem towarów i przyczynia się do zminimalizowania wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów - zauważa Agnieszka Dziedzic.

Ten wzrost świadomości konsumentów nie umyka naszej uwadze już od wielu lat. Jednak wprowadzanie zmian, zwłaszcza daleko idących, w modelach biznesowych jest złożonym i długotrwałym procesem. Cały czas dostosowujemy ofertę do wymagań świadomych konsumentów. Sama idea funkcjonowania naszej firmy oparta jest o głęboką świadomość ekologiczną i edukację klientów i współpracowników. W VIVE Textile Recycling edukujemy najmłodszych – prowadząc lekcje w szkołach, edukujemy także klientów poprzez projekt Game4Planet, w którym mogą dostarczyć swoje użyte ubrania, textylia, dodatki i zabawki do naszych sklepów VIVE Profit, których mamy kilkadziesiąt na terenie Polski - wskazuje Agnieszka Dziedzic.

Texcellence czyli droga do cyrkularności

Dla nas jednak to cały czas za mało. Zbierać odzież używaną może wiele firm, ale powstaje pytanie, co potem? My postanowiliśmy zamknąć proces produkcyjny w 100 proc., stając się firmą w pełni cyrkularną.

VIVE Textile Recycling angażuje pracowników do procesu tworzenia przyszłości, pozwalając im na realizację innowacyjnych projektów. Dziś wspólnie pracujemy nad nowymi metodami przetwarzania tekstyliów i technologiami wspierającymi ten proces. Jako VIVE Group jesteśmy organizacją, która od 30 lat ma ekologię wpisaną w DNA.

Chcemy pokazać, że cyrkularność w branży modowej jest możliwa do osiągnięcia. Chcemy, aby odzież używana, która do nas trafia, była wykorzystywana ponownie w stu procentach. Większość tekstyliów trafia do sieci sklepów VIVE Profit, część jest przetwarzana na czyściwo przemysłowe, część wykorzystywana jest w segmencie B2B i wędruje do prawie 80 krajów na świecie. Pozostaje jednak część, która nie może zostać włączona do ponownego obiegu w ramach mody cyrkularnej, ani zużyta na inny produkt tekstylny. Dlatego rozpoczęliśmy badania nad stworzeniem materiału, który zagospodaruje tę lukę. Próby i testy trwały dwanaście lat, aby ostatecznie uzyskać wskaźniki, które pozwoliły uruchomić produkcję o odpowiednich parametrach użytkowych i jakościowych. W ten sposób powstał kompozyt tekstylny - Texcellence, materiał unikalny w skali światowej. Można go wykorzystać w dowolny sposób w małej architekturze. Mówiąc bardzo obrazowo, możemy usiąść na ławce, która została wyprodukowana z koszulek, sukienek, spodni, przejść się po pomoście stworzonym w całości z Texcellence lub zasadzić drzewo w donicy z tego kompozytu. Jest to kwintesencja obiegu zamkniętego, którą od zawsze chcieliśmy widzieć w swoim otoczeniu. Chcemy i planujemy szukać na naszej drodze partnerów, z którymi będziemy mogli mieć jeszcze większy pozytywny wpływ na społeczeństwo i na środowisko. Mamy na myśli przede wszystkim szkoły, uczelnie, akademie, organizacje pozarządowe, z którymi będziemy mogli realizować inspirujące, rozwojowe projekty, które – mówiąc krótko – zmienią świat - zapewnia Agnieszka Dziedzic.

Przyszłość zakupów - świadome zakupy

Klienci szukają produktu, który daje im poczucie wartości i pobudza ich zainteresowanie. Świadomy klient jeszcze kilka lat temu był osobą, która chciała kupować produkty dobre dla jego zdrowia, ekologiczne. Dziś widzimy, że to za mało. Obecnie klient szuka produktów dobrych dla planety, o niskim śladzie węglowym, lokalnych czy z obiegu wtórnego. W tym nurcie rodzą się inicjatywy np. współdzielenia rowerów, samochodów, kupowania w second handach, odnawiania butów i mebli. Oceniamy, że w przyszłości te trendy jeszcze się nasilą. Konsumenci będą zwracać uwagę nie tylko na pochodzenie produktu (świadomość przejrzystych procesów produkcji, braku wyzysku człowieka) czy opisy składu produktów.

Widzimy, ze wielu klientów zwraca uwagę na to, czy przedsiębiorstwo działa na rzecz zmniejszenia śladu węglowego, ale też sprawdza, czy opakowania nie są zbyt duże, czy można ich użyć jeszcze raz oraz czy są stworzone z materiałów z recyclingu.

Konsument będzie więc wybierał rozważniej, trwalsze produkty, nienaruszające dobrostanu planety. Konsumenci będą poszukiwać produktu, z którym można zbudować emocjonalną więź, dające im poczucie dumy i wzbudzające ich zainteresowanie. Innymi słowami zyskają na znaczeniu produkty, które zdefiniują nabywców jako uważnych, wyedukowanych, świadomych i myślących o dobru ludzi i planety, konsumentów.