Ceny żywności - stan aktualny i przewidywania

Według wstępnych danych GUS w styczniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 9,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,9 proc. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych był w tym okresie jeszcze silniejszy i wyniósł 9,4 proc. Także w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost cen żywności był silniejszy niż ogółem towarów i usług konsumpcyjnych i wyniósł 2,6 proc. Z danych GUS dotyczących wskaźników cen poszczególnych grup żywności wynika, że w grudniu 2021 r. w porównaniu z grudniem 2020 r. najwyższe wzrosty cen dotyczyły: mięsa drobiowego (o 30,1 proc.); tłuszczy roślinnych (o 24,5 proc.); masła (o 19,3 proc.); pieczywa ( 0 14,3 proc.); warzyw (o 11,6 proc.).

Jakie czynniki wpływają na wzrost cen żywności?

Z comiesięcznych ogólnopolskich badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wśród przedsiębiorstw wynika, że wśród najbardziej uciążliwych barier w funkcjonowaniu firmy, obok niepewności sytuacji gospodarczej (79 proc. wskazań firm na duże i bardzo duże znaczenie tej bariery w lutym 2022 r.), znalazły się ceny energii (76 proc.) oraz koszty pracownicze (59 proc.), które mają wpływ na wzrost cen towarów, w tym żywności.

- Na te same bariery wskazują firmy handlowe, przy czym w lutym br. jeszcze silniej niż firmy produkcyjne eksponują one koszty pracownicze (63 proc. wskazań na duże i bardzo duże ich znaczenie). Wzrasta też w lutym, w porównaniu ze styczniem, znaczenie wzrostu cen energii (z 66 proc. do 72 proc. wskazań) (wykres 1 i 2). Podwyżki opłat za nośniki energii oraz paliwa, a także obserwowana presja pracowników na wzrost wynagrodzeń są przyczyną rosnących kosztów produkcji żywności, a to skutkuje wzrostem cen produktów żywnościowych. Także handel odczuwa wzrost kosztów działalności. Rosną również koszty całego łańcucha dostaw artykułów żywnościowych - komentuje Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe stoją też przed nowymi wyzwaniami i koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków, choćby związanych z przygotowaniem się do wdrożenia, obecnie konsultowanego, Projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Także pandemia, która stymuluje wydatki konsumentów raczej na produkty, a nie usługi, jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen żywności.

Jaka przyszłość?

W sytuacji dużej dynamiki zdarzeń w otoczeniu przedsiębiorstw i narastającej niepewności co do przyszłości, przewidywanie nawet dla krótkiego okresu, może być obarczone dużym błędem.

- Nie znamy choćby, jakie ostatecznie będą koszty środków do produkcji rolniczej, czy pogoda nie sprawi problemów z tegorocznymi zbiorami płodów rolnych, jak będzie sytuacja, jeśli chodzi o możliwości eksportu żywności, itp. Poza bezpośrednim kosztem produkcji artykułów żywnościowych, rosną koszty transportu oraz funkcjonowania placówek handlowych. Także reakcje konsumentów nie są do końca znane. Pewien optymizm może budzić słabnąca dynamika wynagrodzeń. Według GUS, obniżyła się ona w styczniu z 11,2 proc. do 9,5 proc. Wzrost cen żywności będzie częściowo ograniczany przez tzw. tarczę antyinflacyjną, ale obniży ona tylko skalę problemu. W tej sytuacji, w krótkim okresie, sukcesem będzie zmniejszenie tempa wzrostu cen żywności. Na większe korzystne zmiany, można raczej liczyć w drugiej połowie 2022 r. - przewiduje Urszula Kłosiewicz-Górecka.