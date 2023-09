Jakie korzyści przyniesie cięcie stóp procentowych?

Ubiegłotygodniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o ścięciu stóp procentowych o 75 punktów bazowych, do poziomu 6,75 proc. do 6 proc., przy inflacji na poziomie 10,1 proc. – czterokrotnie wyższej niż wynosi cel inflacyjny NBP, budzi emocje wśród ekspertów. Co przyniesie ten ruch?