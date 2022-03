Jakie marki ma w Polsce Danone? (lista)

Danone w Polsce oferuje produkty spożywcze w trzech kategoriach. Są to: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (marka Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). W 10 lokalizacjach firmy w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób.

Działalność w Polsce Danone rozpoczął w 1990 roku, na początku importując produkty spożywcze. Pod koniec 1992 roku rozpoczął produkcję w wynajętych halach fabryki ZM Wola w Warszawie. Przedsiębiorstwo przejęło fabrykę i wykupiło zakładu dwa lata później. W roku 1995 spółka otworzyła następną fabrykę w Bieruniu. W 2001 roku do grupy spółek Danone w Polsce dołączył Żywiec Zdrój, a w 2007 roku Nutricia.

W 2020 roku spółki Danone wygenerowały 3,57 mld zł w polskiej gospodarce. W 2020 spółki Danone zasiliły budżet państwa kwotą 169,6 mln zł. W III kwartale 2021 roku Danone osiągnął łączną globalną sprzedaż w wysokości 6,2 mld euro, co oznacza wzrost o 3,8% rdr. Uwzględniając efekty walutowe i przejęcia, przychody wzrosły o 5,8%.

Marki Danone w Polsce

Marki koncernu w Polsce to:

Danone

Danone Actimel

Danone Activia

Danone Danio

Danone Danonki

Danone Fantasia

Danone Gratka

Żywiec Zdrój

Bebilon

Bebiko

BoboVita

Nutridrink

NutriKid

NeoCate

Fabryki Danone w Polsce

Danone ma fabryki w w Bieruniu (Fabryka Danone w Bieruniu, dawniej Mildes), Opolu (Nutricia Zakłady Produkcyjne), Krotoszynie (Nutricia Zakłady Produkcyjne) oraz w Jeleśni, Mirosławcu, Rzeniszowie i w gminie Radziechowy-Wieprz (rozlewnia wody Żywiec Zdrój).

Stanowisko Danone Polska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę

Jako przedstawiciele grupy spółek Danone w Polsce, solidaryzujemy się z obywatelami Ukrainy, stanowczo sprzeciwiając się jakiejkolwiek formie agresji.



Podjęliśmy już kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom pochodzącym z Ukrainy i ich rodzinom. Na bieżąco monitorujemy sytuację i zadeklarowaliśmy wsparcie oraz podjęcie odpowiednich działań, aby jak najszybciej reagować na pojawiające się potrzeby.

Kierując się zwykłym, ludzkim odruchem i bliską nam wartością jaką jest humanizm, zdecydowaliśmy o przekazaniu zapasu naszych produktów (woda Żywiec Zdrój, produkty Danone, żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalistyczna Nutricia) na rzecz Ukraińskiego Domu w Warszawie prowadzonego przez Fundację Nasz Wybór oraz przekazaniu wsparcia finansowego w wysokości 500 000 zł na rzecz Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

– Przeznaczymy środki na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na ewakuację ludności, pomoc psychologiczną dla dzieci, żywność oraz pakiety pomocowe dla ofiar wojny. W zależności od rozwoju sytuacji Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej będzie podejmowała kolejne kroki, by nieść pomoc. Wsparcie finansowe od firmy Danone to ważny gest solidarności z Ukrainą, a nam pozwoli działać na miejscu – mówi Michalina Chachuła z PCPM.



Trudno pozostać obojętnym wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Myślami pozostajemy z naszymi ukraińskimi sąsiadami. W tym trudnym czasie nasza solidarność i jedność mają większe znaczenie niż kiedykolwiek.