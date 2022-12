Jakie przychody mają składy węgla w Polsce i kto je prowadzi?

W ramach badania, które UOKiK zintensyfikował w listopadzie br., inspektorzy skontrolowali blisko 3,9 tys. składów węgla.

W ramach badania, które UOKiK zintensyfikował w listopadzie br., inspektorzy skontrolowali blisko 3,9 tys. składów węgla sprawdzając m.in. wielkość zatrudnienia czy wolumeny sprzedaży.

Składy węglowe - wolumen sprzedaży

Zebrane informacje pozwoliły ocenić strukturę rynku sprzedawców węgla w Polsce. Z analizy danych zbieranych od listopada wynika, że zdecydowanie najwięcej podmiotów prowadzi tylko jeden skład. Podmioty takie stanowią około 88 proc. badanych sprzedawców węgla. Mediana przychodów ze sprzedaży węgla za pierwsze trzy kwartały tego roku dla podmiotów z tej grupy wyniosła około 600 tys. zł.

Natomiast sprzedawcy prowadzący nie więcej niż 3 składy węgla stanowią ponad 97 proc. badanych sprzedawców a mediana przychodów dla tej grupy wynosiła około 650 tys.

- Zgromadzone dane wyraźnie wskazują, że sprzedażą węgla zajmują się przede wszystkim małe firmy, zatrudniające niewielką liczbę pracowników i osiągające z tytułu sprzedaży węgla relatywnie niewielkie przychody. Dla większości z nich sprzedaż węgla nie jest główną a poboczną działalnością. Ponad połowa badanych przedsiębiorców wskazała, że sprzedaż węgla odpowiada za mniej niż 30 proc. ich całkowitych przychodów – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Najpopularniejsze formy prowadzenia działalności wśród badanych podmiotów to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna oraz spółka osobowa. Pozostałe, takie jak spółka kapitałowa, czy spółdzielnia, są zdecydowanie rzadsze, co ilustruje wykres poniżej.

sklady wegla 2022.png

Składy węglowe - liczba zatrudnionych

Pod względem liczby zatrudnionych pracowników zdecydowanie dominują podmioty zatrudniające do 9 pracowników - jest ich 2072. Analiza danych uzyskanych od najmniejszych sprzedawców pozwala doprecyzować wyniki. Wśród przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników aż 1408 to mikro przedsiębiorstwa do 3 osób.

W ramach zrealizowanych obecnie kontroli badana jest także legalność prowadzenia działalności przez sprzedawców, w tym czy przedsiębiorcy spełniają wymóg posiadania konta na portalu https://cieplo.gov.pl/ i na bieżąco aktualizują cenę sprzedaży węgla.

Brak spełnienia wymogów skutkuje zawiadomieniem do Krajowej Administracji Skarbowej, która może nałożyć na prowadzącego składy węgla karę w wysokości 1500 zł, a przypadku stwierdzenia ponownego niedopełnienia obowiązków, sankcja może wynieść nawet do 15 000 zł.

Obecnie na portalu znajduje się ponad 4,5 tys. dostępnych punktów sprzedaży. Ich liczba zwiększyła się niemal dwukrotnie od początku listopada.