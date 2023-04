Jedzenie z dostawą bardzo podrożało

2022 rokiem stabilizacji w segmencie dostaw jedzenia

Rok 2022 był kolejnym trudnym okresem dla branży gastronomicznej. Rosnące koszty pracy, energii oraz produktów spożywczych dla części restauratorów okazały się ogromnym wyzwaniem. W sektorze dowozów jedzenia był to natomiast rok stabilizacji, po tym jak rok 2020 przyniósł rekordowe wyniki, a 2021 niespotykaną dotąd korektę rynku.

Zeszłoroczny raport oddawaliśmy krótko po wybuchu wojny w Ukrainie, w atmosferze niepewności jak wpłynie ona na branżę dowozów posiłków, ale także na całokształt naszego życia, pracy i bezpieczeństwa. Z perspektywy roku, wpływ tych wydarzeń na naszą branżę jest zauważalny nawet dla przeciętnego konsumenta. Najwięksi gracze na rynku dowozów odnotowują rekordowe wyniki, którym towarzyszą niespotykane do tej pory wzrosty średniej wartości zamówienia. Obserwujemy również strategiczną zmianę w naszym sektorze. Wszystkie liczące się na tym rynku podmioty odchodzą od strategii wzrostu za wszelką cenę i skupiają się przede wszystkim na optymalizacji rentowności dowozów - mówi Paweł Aksamit, prezes Stava S.A.

Znacząco wzrosła średnia wartość zamówienia

W debacie publicznej w Polsce w 2022 roku słowo “inflacja” było odmieniane przez wszystkie przypadki. Znaczący wzrost cen jest także widoczny na rynku dowozów jedzenia.

W 2022 roku odnotowaliśmy znaczący wzrost średniej wartości zamówienia – aż o 16,5%. Po raz pierwszy w historii pomiarów Stava, wskaźnik ten przekroczył granicę 70 zł i wyniósł 74,8 zł. Porównując zeszły rok do pandemicznego 2020 wzrost średniej wartości zamówienia w dowozie wyniósł 17 zł (29,4%) - dodaje Paweł Aksamit.

- Spodziewaliśmy się, że rok 2022 przyniesie znaczącą korektę na rynku i jego skurczenie pod względem wartości o ponad miliard złotych. Przewidywaliśmy, że delikatne odbicie nastąpi dopiero w 2023 roku. Rozwój rynku w 2022 roku jednak zrewidował nasze szacunki. Rok do roku wartość rynku dowozów zmalała nieznacznie i wyniosła 8,78 mld zł (w porównaniu do 8,8 mld zł w 2021 roku). W 2023 roku jego wartość zbliży się do rekordowego 2020 roku, a już w 2024 przebije granicę 10 mld zł. W perspektywie pięcioletniej natomiast spodziewamy się pokonania poziomu 12,5 mld zł. Korekta naszych szacunków jest spowodowana przede wszystkim dynamicznie rosnącą średnią wartością zamówienia. Należy jednak także zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich lat odsetek Polaków, którzy regularnie zamawiają jedzenie w dowozie znacząco wzrósł - podsumowuje prezes Stava S.A.