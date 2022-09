Jeśli nowy podatek obejmie wszystkie duże firmy, będzie to skandal

- Nie chce mi się w to wierzyć, jest to tak skrajnie głupia propozycja. Mam nadzieję, że w tej formie to nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o potencjalną implementację. Powiem wprost, jeżeli chcą zamordować polska gospodarkę i w takiej skali opodatkować zyski sektora prywatnego tylko dlatego, że są wysokie, to brakuje słów, aby wyrazić oburzenie - mówi WNP.PL Piotr Kuczyński.

Rząd ma zamiar ściągnąć z biznesu 13,5 mld złotych i dzięki tym środkom sfinansować wypłatę rekompensat za wysokie ceny energii dla samorządów i odbiorców chronionych. Co istotne, danina powinna dotyczyć tych dużych przedsiębiorców, którzy zwiększają zyski poprzez nadmiarowe podniesienie marż.

Kuczyński wskazuje, że o ile dodatkowe opodatkowanie firm energetycznych generujących olbrzymie zyski w obecnych realiach jest zasadne, o tyle podatek od zysków firm prywatnych działających poza sektorem energii, ropy i węgla jest skandalem.

- Być może temat został teraz rzucony w tak skrajnej formie, żeby był szeroko komentowany, a potem władza wprowadzi luźniejszą opcję, jako, powiedzmy, mniejszy wymiar kary. Bo o ile dodatkowe opodatkowanie firm energetycznych ma sens, o tyle 50-proc. podatek od zysków firm prywatnych działających poza sektorem energii, ropy i węgla jest skandalem i poważnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki - komentuje analityk.

