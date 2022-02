Jest praca w transporcie, łańcuchu dostaw i gastronomii

Jednym z ciekawszych zjawisk zaobserwowanych podczas ewolucji rynku pracy, napędzanej przez konsekwencje pojawienia się COVID-19, jest wzrost zapotrzebowania na pracowników fizycznych. Grupa ta na początku pandemii wymieniana była jako jedna z najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje „nowej normalności”. Tymczasem od II półrocza 2020 roku obserwować można jej sukcesywnie rosnącą popularność wśród pracodawców.

Początek 2022 roku przyniósł kontynuację intensywnej rekrutacji pracowników fizycznych w Polsce. W styczniu do fachowców kierowano ponad 12 tysięcy ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl. To ponad dwukrotnie więcej, niż w tym samym okresie rok wcześniej. Duże zapotrzebowanie na pracowników fizycznych w produkcji, transporcie, łańcuchu dostaw czy gastronomii wpływa także na postawy rekrutacyjne pracodawców, w tym większą gotowość na prezentację zarobków w ogłoszeniach o pracę.

Jednym z przejawów zachodzących zmian jest rosnący udział liczby ofert dla pracowników fizycznych, które zawierają widełki oferowanych zarobków. W połowie lutego 2022 roku takie informacje zawierało średnio co czwarte aktywne ogłoszenie o pracę oznaczone tagiem „praca fizyczna” w serwisie Pracuj.pl. To wyraźnie wyższy odsetek niż w przypadku ogólnej puli ofert, w której taki udział wynosi średnio kilkanaście procent. Choć w ostatnich latach liczba ogłoszeń ujawniających wysokość zarobków na Pracuj.pl wzrosła kilkakrotnie we wszystkich specjalizacjach, ich udział w puli ofert dla fachowców jest szczególny.

Rynek chce pracowników fizycznych

W ubiegłym roku w serwisie Pracuj.pl ukazało się 119 149 ogłoszeń kierowanych do tej grupy, co daje im czwarte miejsce na liście najczęściej poszukiwanych grup zawodowych. Tę tendencję potwierdza Barometr Zawodów – przedstawiający jednoroczne prognozy sytuacji w zawodach – realizowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Około 2/3 wyliczanych w nim zawodów deficytowych, czyli cierpiących na brak dostatecznej liczby kandydatów, związanych jest właśnie z pracą fizyczną.

Pracownik fizyczny w nowej normalności

Dwa lata temu, gdy cały świat został zaskoczony przez koronawirus, pracownicy fizyczni wydawali się grupą szczególnie narażoną na konsekwencje jego wpływu na gospodarkę. Stosunkowo szybko okazało się, że popyt na pracowników fizycznych utrzymał się na dobrym poziomie, a następnie zaczął rosnąć. Fachowcy zauważyli tę pozytywną zmianę i dobrze odnaleźli się na ewoluującym w pandemii rynku pracy. Wpływ pandemii na sytuację zawodową tej grupy okazał się ogólnie dość łagodny, a w przypadku niektórych zawodów – szczególnie tych związanych ze specjalistycznymi uprawnieniami – wręcz uruchomił więcej rekrutacji.

Potwierdzają to najnowsze badania Pracuj.pl – 63% badanych pracowników fizycznych ocenia, że ich sytuacja zawodowa nie jest ona ani gorsza, ani lepsza niż przed pandemią. Co więcej, co dziesiąty badany uważa, że obecnie mogą liczyć na lepsze warunki w pracy, niż przed I kwartałem 2020. Zdecydowaną, choć wciąż znaczącą mniejszość stanowią osoby, których sytuacja zawodowa się pogorszyła (27%). Szczegółowe statystyki potwierdzają oceny ekspertów, zgodnie z którymi pandemia nieco mocniej dotknęła najstarszych pracowników z tej grupy. Na pogorszenie sytuacji wskazuje 1/3 respondentów w wieku 45-65 lat, w grupie 18-24 było to już tylko 15%.

W zdrowym pracowniku zdrowy duch

Do typowych niebezpieczeństw związanych m.in. z pracą ze specjalistycznymi maszynami, robotami na wysokościach, dopuszczalnymi ciężarami czy narażeniem na chemikalia obecnie dochodzą także kwestie związane z ryzykiem zakażenia wirusem.

Jak wskazuje badanie Pracuj.pl, aż 86% badanych pracowników fizycznych uznało brak negatywnego wpływu pracy na zdrowie za jej ważny aspekt, przy czym ponad połowa określiła go jako „zdecydowanie ważny”. Warto zauważyć, że na tę kwestię zwracali najczęściej uwagę fachowcy z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata) oraz najstarszej (45-65). Innym istotnym czynnikiem, wskazywanym przez 78% respondentów, była dbałość pracodawcy o bezpieczeństwo i higienę pracy. W przypadku tej kwestii jednak widoczna jest zmiana postaw najmłodszych badanych – zwracali oni uwagę na BHP najrzadziej spośród wszystkich grup wiekowych.