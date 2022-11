Kaczyński mówił, że młode kobiety "dają w szyję". Sprawdziliśmy paragony

Czy to prawda, że kobiety do 25 roku życia kupują tyle samo alkoholu co ich rówieśnicy? Jakie są ulubione trunki mężczyzn, a jakie płci pięknej? Między innymi na te pytania odpowiada raport PanParagon. Rozbieżności między płciami są szokujące.