Kampania z udziałem Maty kłóci się z wizerunkiem ciepłej, rodzinnej marki McDonald’s?

Mata w McDonald’s

Od poniedziałku 18 października w sieci McDonald’s dostępne jest zapowiadane wcześniej i szeroko reklamowane menu sygnowane przez młodego rapera Matę (Michał Matczak). Od tej pory w sieci nie milkną komentarze dotyczące tej niecodziennej kampanii. Agencja Inquiry sprawdziła w badaniu YouGov BrandIndex, jakie było jej oddziaływanie na wizerunek i pozycję marki.

Na podstawie danych z ostatniego tygodnia można jasno powiedzieć, że kampania McDonald’s była strzałem w dziesiątkę - ale tylko w grupie wiekowej 18-29 lat. Pokazują to odpowiedzi na pytanie „O których restauracjach słyszałeś coś pozytywnego w ciągu ostatnich 2 tygodniu?”. W okresie od połowy lipca do połowy września br. wskaźnik ten w grupie 18-29 lat dla McDonald’s wynosił około 43%, we wrześniu spadł o 7 p.p. do poziomu 36%. Natomiast w okresie 15-28 października wynosił aż 60%, co oznacza ogromne zainteresowanie kampanią i pozytywny odbiór. Co ciekawe, w innych grupach wiekowych nie odnotowano takiego efektu.

Za pozytywnymi opiniami wśród młodych ludzi idzie w ślad poprawa wizerunku McDonald’s: dla przykładu, w ostatnim tygodniu ocena pod względem „value for money” dla McDonald’s poprawiła się w grupie wiekowej 18-29 lat aż o 13 p.p., obserwujemy przy tym duży wzrost satysfakcji klientów. Mimo to nie zanotowano (jeszcze?) zwiększonego napływu nowych klientów (odsetek osób, które kupiły coś w McDonald’s w ciągu ostatniego miesiąca pozostaje stały).

Nie wszyscy konsumenci są zadowoleni