Kanga Exchange o zarzutach UOKiK: Agresywne

"Nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, że UOKiK zainteresował się platformą Kanga Exchange istotnie reprezentującą polską myśl kryptowalutową. Od kilkunastu miesięcy jesteśmy bowiem świadkami agresywnego działania organów państwowych, skutecznie utrudniających legalne działanie przedsiębiorcom kryptowalutowym w Polsce. Widoczny w mediach i urzędach ostracyzm kryptowalutowy w naszej ocenie tylko skutkuje wzmocnieniem pozycji przestępców posługującymi się kryptowalutami".

"Nie zgadzamy się z zarzutami Prezesa UOKiKu, co jak rozumiemy będzie przedmiotem dalszego postępowania. Jesteśmy zaskoczeni, że dla Prezesa UOKiKu działaniem przeciwko interesowi konsumenta jest określanie Kangi polską giełdą kryptowalut, w sytuacji gdy interfejs platformy, wsparcie klienta, kanały w Social Mediach i wszelkie inne obszary komunikacji z użytkownikami prowadzone są głównie w języku polskim. Co więcej, dostrzegamy wręcz niebezpieczeństwo w odsyłaniu użytkowników do innych platform, takich jak upadły niedawno FTX".

"Zgłaszamy również obawę, że interes polskich przedsiębiorców i konsumentów nie jest chroniony, choćby z powodu tego, że polskie banki nielegalnie wypowiadają umowy na prowadzenie kont bankowych dla tych, którzy zajmują się kryptowalutami. Nasuwa się zatem pytanie, czy Prezes UOKiK podjął już działania zwalczające tę praktykę?"

"Ostatecznie uważamy, że Prezes UOKiK przekroczył swoje ustawowe kompetencje. Odbieramy to jako działanie nie tylko przeciwko Kandze, ale także wszystkim inicjatywom kryptowalutowym w Polsce. W związku z powyższym podejmujemy inicjatywę zmierzającą do wyjaśnienia działań UOKiK, która znajdzie swój finał w sądzie".

"Jednocześnie informujemy, że postępowanie UOKiK w żadnej mierze nie zakłóca operacyjnej działalności Kanga Exchange".