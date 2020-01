Kanibalizacja na rynku piw bezalkoholowych

fot. shutterstock

Coraz więcej konsumentów rezygnuje ze spożywania alkoholu, ale chce delektować się smakiem piwa. Dostrzegają to koncerny piwne, które stale poszerzają ofertę o bezalkoholowe i smakowe warianty. Według Igora Tikhonova, prezesa Kompanii Piwowarskiej dynamika sprzedaży piw bezalkoholowych i bezalkoholowych piw smakowych była największym zaskoczeniem w 2019 roku na rynku piwa, aczkolwiek nie do końca na plus – pojawiło się bowiem zjawisko kanibalizacji.

– Ten konkretny segment rozwijał się konsekwentnie przez wiele lat i spodziewaliśmy się dalszego wzrostu, jednak nie na aż taką skalę, jak w ciągu ostatnich dwóch lat. Wciąż pozostaje pytanie, czy jest to długoterminowa tendencja. Ciężko jest to przewidzieć, ale mam nadzieję, że panować będzie trend związany ze zdrowym trybem życia, który zakorzenia się w naszym społeczeństwie. Ludzie chcą pić coś zdrowego i smacznego, a ja wierzę, że piwa bezalkoholowe i bezalkoholowe piwa smakowe stanowią doskonałe połączenie tych dwóch aspektów. Do produkcji naszych napojów wykorzystujemy naturalne składniki. Warzymy piwo z użyciem takiego szczepu drożdży, który uniemożliwia powstanie alkoholu otrzymując produkt, który jest smaczny i nie wpływa negatywnie na zdrowie. W związku z tym uważam, że oferta piw bezalkoholowych ma szansę rozwijać się na rynku – tłumaczy.

