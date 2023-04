Karkówka królową grilla. Raport „Jak grillują Polacy?” na majówkę

Polacy uwielbiają grillować! Kiedy tylko słupki rtęci idą w górę, sięgamy po ruszt, akcesoria do grilla i zapraszamy znajomych. Weekendowy relaks, grill w ogrodzie, dobre jedzenie, czas spędzony z przyjaciółmi i rodziną. Bez wątpienia w grillowaniu nie mamy sobie równych. Po prostu to kochamy.

– Grillowanie od lat jest jednym z ulubionych zajęć Polaków. Aromatyczny zapach, soczyste mięso, chrupiące warzywa to tylko niektóre elementy udanego grilla. Tak naprawdę najważniejszym czynnikiem są ludzie – nasi przyjaciele, rodzina, znajomi, z którymi spędzamy wspólnie czas – mówi Michał Dobosz, ekspert grillowy, właściciel serwisu Grill360.pl i marki Decofire.pl. – Grill jest często pretekstem do spotkań i spędzania razem wielu godzin, które mijają nam na rozmowach i wspólnym biesiadowaniu.

Jak często i na czym grillują Polacy?

W raporcie „Jak grillują Polacy?” znajdujemy odpowiedź na to, jaka jest częstotliwość grillowania wśród Polaków podczas trwania sezonu grillowego. Aż 45% osób, czyli prawie połowa ankietowanych, deklaruje, że w trakcie cieplejszych dni grilluje przynajmniej raz w tygodniu. Ważnym wnioskiem jest także wzrost popularności i zainteresowania grillami gazowymi. Mimo że grille węglowe mają wciąż przewagę, to znaczna część ankietowanych korzysta także z grilli na gaz. W pytaniu wielokrotnego wyboru o rodzaj grilla, 65% ankietowanych wskazało korzystanie z grilla węglowego, a 44% z grilla gazowego. Jeżeli grillujemy na grillach węglowych, to najchętniej korzystamy z brykietu – odpowiedziało tak 55% ankietowanych.

Jakie są decyzje zakupowe Polaków?

Nadal wybieramy tańsze modele grilli – 34% badanych zakupiło grilla w przedziale cenowym do 500 zł. Dane te pokazują, że Polacy wciąż najchętniej wybierają niedrogie modele marketowe, które mieszczą się w niższym pułapie cenowym niż grille markowe.

– Modele uznanych na rynku grillowym firm wyróżniają się zdecydowanie lepszą jakością i wykonaniem od modeli tzw. „no name", które możemy zakupić w marketach – mówi Marcin Chomiak, ekspert grillowy w firmie Decofire. – Grille uznanych producentów są zazwyczaj wyposażone w szereg opatentowanych technologii, zapewniają możliwość utrzymania stabilnej temperatury w piekarniku grilla, mają odpowiednią izolację, doskonałej jakości ruszty czy wysoką moc – warto wiedzieć, że do przygotowania potraw takich jak pizza czy stek, które wymagają bardzo wysokich temperatur, musimy mieć grill, który jest w stanie je osiągnąć.

Przy wyborze grilla najczęściej kierujemy się takimi kryteriami jak: rodzaj rusztu, jego powierzchnia, a także liczba palników i wyposażenie dodatkowe np. wbudowany w pokrywę termometr. Wśród akcesoriów do grillowania prym wiodą: szczypce (71%), łopatka do grilla (57%) i szpadki do szaszłyków (36%).

Co najbardziej lubimy na grillu?

Niekwestionowaną królową grilla jest karkówka! Przygotowuje ją aż 79% respondentów. Dużą popularnością cieszy się także kiełbasa (74%) i kurczak (68%). Jeżeli chodzi o techniki grillowania, to nadal wiele osób nie zwraca uwagi na metody grillowania (39%), a 66% respondentów przygotowuje potrawy „na oko”, nie kontrolując temperatury potraw za pomocą termometru. Podczas grillowania najchętniej pijemy piwo (84%) oraz wodę (52%). Wiele osób sięga także po mocniejsze alkohole, soki i napoje gazowane (40%). Dodatki do grillowanych potraw, które cieszą się największą popularnością to: sosy, ketchup i musztarda.

Gdzie, dla kogo i za ile grillujemy?

Najchętniej grillujemy w ogrodzie obok domu (73%), a grill organizujemy dla większej grupy – najczęściej do 6 osób (35%). Aż 73% Polaków poszukuje nowych przepisów do przygotowania na grillu. Oznacza to, że wiele osób chce zaskoczyć swoich najbliższych, przygotowując niestandardowe dania na ruszcie. Grillowy budżet oscyluje najczęściej w okolicach kwoty 100-200 zł – odpowiedź tę wskazało 34% badanych.

Plusy i minusy grillowania

79% Polaków najbardziej ceni grillowanie za możliwość spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną, smaczne jedzenie (77%) oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu (72%). Jako wady grillowania wskazujemy m.in. mycie i sprzątanie po grillowaniu, uciążliwy dym oraz zmienne warunki pogodowe. Podczas majówki grilluje zdecydowana większość Polaków – aż 80%! Ci, którzy nie mogli sobie na to pozwolić, jako przyczyny wskazują: brak urlopu, brzydką pogodę, brak środków finansowych i pandemię.

Raport uwidacznia najpopularniejsze grillowe trendy wśród Polaków. Wiele osób nie wyobraża sobie wiosennych i letnich weekendów bez spotkania z najbliższymi przy grillu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami raportu oraz samodzielnego odkrywania grillowych smaków i aromatów.