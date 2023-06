Kid adults. Dlaczego dorośli kupują produkty z postaciami z bajek?

Dlaczego dorośli coraz chętniej sięgają po zabawki lub produkty z postaciami ich ulubionych w czasach dzieciństwa bajek? Co producenci powinni wiedzieć na temat targetu, jakim są kidultsi?

Kim jest kid adults?

Według danych The NPD Group w Europie sprzedaż zabawek dla dzieci spadła o 200 mln euro od 2019 r., ale wzrosła o 1 mld euro w przypadku kidults. Czy jest to przyszłość branży zabawek i kim są kidults?

Do grupy kidults należą głównie osoby z generacji Z oraz Millenialsi

Termin "kidult" to połączenie słów 'kid' (dziecko) i 'adult' (dorosły). Kidulci to osoby dorosłe, które zachowały w sobie radość i fascynację elementami tradycyjnie zarezerwowanymi dla dzieci, takimi jak zabawki, gry czy kreskówki. Czy jednak kryje się za tym coś więcej niż tylko nostalgia za dzieciństwem?

Do grupy kidults należą głównie osoby z generacji Z oraz Millenialsi. To oni wyrastali na fali serii z superbohaterami, a teraz, będąc osobami dorosłymi, mogą wrócić do sympatii i pragnień dzieciństwa. Gen Z wychowana jest na Gwiezdnych Wojnach i komiksach z superbohaterami DC. Millenialsi chłonęli Czarodziejki z Księżyca, produkcje Marvela i Harry`ego Pottera. Dlatego też obecnie dorośli fani serii często sięgają po często kunsztownie wykonane zabawki nawiązujące do świata ich bohaterów. Zjawisko kidultów rośnie w siłę z każdym rokiem.

Potwierdzeniem wielkości fenomenu kid adults jest wprowadzenie przez McDonalds w październiku u.br. Happy Meala dla dorosłych. Ten ruch bazuje na silnym sentymencie obecnych dorosłych do upragnionych za dziecka zabawkach dołączanych do mniej istotnej wówczas kanapki. Happy Meal funkcjonuje już bowiem na świecie od ponad 40 lat, wychowując kolejne pokolenia fanów.

Prezent dla wewnętrznego dziecka

Trend kidultów to więcej niż tylko chwilowa moda — to prawdziwa rewolucja w sposobie myślenia o zabawie i relaksie, a także sposobność do znalezienia własnego, niepowtarzalnego sposobu na odpoczynek po pracy. Zabawki, gry, kreskówki – wszystko to pozwala na chwilę zapomnieć o problemach, zrelaksować się, odnaleźć w sobie radość i poczucie bezpieczeństwa, które kojarzy się z dzieciństwem. Dla wielu kidultów jest to swoisty sposób na odstresowanie po ciężkim dniu pracy. W czasach, kiedy tempo życia jest tak szybkie, a od nas wymaga się ciągłego dostosowywania się do nowych sytuacji, zabawa, która pozwala na odrobinę bezmyślności, jest bezcenna.

- Trend kid adults jest niezwykle istotny w procesie myślenia o przyszłości branży zabawkarskiej. Rosnące z roku na rok przychody z tego sektora wskazują, że obecnie nieco jeszcze niszowy trend może przybierać na sile – mówi Katarzyna Spieszko, Marketing Manager, MGA Entertainment Poland.

- Obserwując go, a także odkrywając potrzeby kid adults, to właśnie do nich wyszliśmy z serią Miniverse, czyli mini produktów spożywczych do własnoręcznego złożenia. Proces wymagający skupienia oraz element kolekcjonerski był strzałem w dziesiątkę, co widać na podstawie licznych materiałów video w mediach społecznościowych – dodaje.

Potrzebę odstresowania się potwierdza również rosnąca popularność zabawek sensorycznych i antystresowych. Piłeczki, gniotki, masy plastyczne do rozciągania coraz częściej towarzyszą pracownikom szukającym sposobów na rozładowanie napięć i codziennych frustracji. Co więcej, gadżety antystresowe dla dorosłych coraz częściej stają się pomysłem na firmowy prezent dla pracowników lub klientów.

T-shirty z postaciami z bajek i kreskówek z lat 80 i 90-tych

Jednak trend kid adults widoczny jest również poza strefą zabawek. Zauważyć go można m.in. w branży fashion. W popularnych sklepach do łask doszły T-shirty z postaciami z bajek i kreskówek z lat 80. I 90. Podobnie rzecz ma się w branży beauty, gdzie marki wychodzą z seriami kosmetyków inspirowanymi bajkowymi bohaterami. Co ciekawe trend ten mocno wkracza również do kin, w których premiery mają filmy z postaciami ze znanych z lat młodości zabawkami czy bohaterami, tworzone z myślą o dorosłych odbiorcach.