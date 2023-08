Kiełbaski i kurczak marki Duda w akcji Gang Mocniaków

– Będziemy „mocno” obecni niemal w każdym tygodniu trwania akcji z naszymi produktami, głównie drobiowymi, co tydzień innymi – dodaje. Od czwartku, 31 sierpnia, fani „Gangu” będą mogli posmakować dwóch klasyków. Po pierwsze frankfurtek Duda Nasze Polskie w duopaku - wieprzowych i drobiowych.. Druga propozycja to filet gotowany, w 100% z polskiego kurczaka, o prostym składzie i wysokiej mięsności – 90% fileta z piersi kurczaka.

W kolejnych tygodniach, do „Gangu Mocniaków” dołączą inne znane, produkty z serii Duda Nasze Polskie. To m.in. pasztetowa, ale w nietypowych, różnych smakach – innych niż te dostępne na co dzień. Będą też szynki i kiełbaski drobiowe z nowej linii.

– Nasze produkty w „Gangu Mocniaków” objęte są premią. Wchodzą w asortyment towarów Biedronki, których zakup za min. 10 zł premiowany jest dodatkową naklejką, czyli punktem. Wszystko po to, aby nasze wędliny, które zyskują coraz większą popularność wśród konsumentów, były jeszcze bardziej dostępne na polskim rynku podczas codziennych zakupów – zaznacza wiceszefowa ZM Silesia.

Biedronka, wspólnie z partnerami, w ramach akcji „Mocniaków” promuje 5 kategorii produktów żywieniowych, niezbędnych w diecie zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych. Są wśród nich: tłuszcze, białko, zboże, owoce i warzywa oraz nawodnienie.

– Drobiowe mięso jest uważane za wartościowy składnik diety ze względu na jego bogactwo w białko, witaminy i składniki mineralne. Ważne, by zachować zróżnicowanie w diecie dziecka, wprowadzając różne rodzaje mięsa drobiowego, takie jak kurczak, indyk czy kaczka - podkreśla dr Justyna Korycka-Korwek z Katedry Żywienia Człowieka i Dietoterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego.