Klienci chcą wyższych standardów higieny w sklepach

Niehigieniczne i źle utrzymywane pomieszczenia sklepowe wpływają negatywnie na opinię klientów o sklepach i powodują zmniejszenie prawdopodobieństwa dokonania w nich zakupów. Dziś klienci odwiedzający sklepy w galeriach handlowych mają coraz większą wiedzę, świadomość i możliwość wyrażania własnej opinii na temat standardów higieny oraz ich wpływu na własne zdrowie. Popularność oceny w Google, stale rosnąca liczba stron internetowych poświęconych recenzowaniu, jak również grup w social mediach sprawiają, że negatywna opinia poparta fotografiami może stać się podstawą do rozpętania kryzysu wizerunkowego. Bywa, że jego gaszenie pochłania więcej środków niż przeciwdziałanie.

Standardy higieny a reputacja marki w sieci

- W momencie wysokiej konkurencyjności rynkowej i powolnego przenoszenia sprzedaży w obszar e-commerce najemcy nie mogą sobie pozwolić, by bagatelizować sferę komfortowego przebywania w lokalu. W branży sprzedaży detalicznej, gdzie generowanie zysków to klucz do rentowności, potencjalny wpływ złych warunków higieny może przełożyć się na realne straty dla firmy. Szczególnie w dobie Internetu, gdy wysoki standard jest czymś oczywistym i nie powoduje szczególnego poruszenia, natomiast sytuacje mało komfortowe szybko roznoszą się po sieci, wystawiając na szwank całą reputację – wskazuje Jacek Bylicki, ekspert Rentokil Initial.

Konsekwencji niskiego stanu sanitarnego w lokalu jest wiele. W najlepszym wypadku spowoduje to skorzystanie ze sprzedaży online, w najgorszym odejście klienta do konkurencji. Z całą pewnością skróci czas pobytu w lokalu, a w konsekwencji zmniejszy ewentualną kwotę wydaną na zakupy. Wprost zniechęci nowych klientów, którzy na start oczekują odpowiednich czyli komfortowych warunków.

Jak zadbać o standardy higieny w lokalu?

Pierwszą wizytówką sklepu lub lokalu są schody lub drzwi. Należy zadbać o to, żeby było to miejsce zachęcające do wizyty i budujące renomę marki. Drzwi, poręcze, klamki, lady i w końcu kasy powinny być wolne od smug, kurzu i odcisków palców. Poza walorami estetycznymi wiąże się z tym aspekt sanitarny. Zanieczyszczone ręce z łatwością przenoszą zarazki, które na powierzchni mogą przebywać do 48 godzin. Systematycznie dezynfekując wspomniane miejsca niwelujemy ryzyko zakażeń, zatruć pokarmowych, również wśród własnego personelu.

- Poza oczywistą pielęgnacją podłóg i powierzchni płaskich, nikogo dziś nie dziwią środki do dezynfekcji rąk mające na celu ograniczenie wzajemnych zakażeń. Idąc dalej, chcąc się wyróżnić, lokale inwestują w odświeżacze powietrza, aby wzmocnić pozytywne doznania konsumentów, uprzyjemnić czas spędzony w sklepie, a w końcu budować wizerunek marki wzbogacony o marketing zmysłów – mówi Jacek Bylicki.

W galerii handlowej nie należy również zapominać o standardzie higienicznym w łazienkach, nienależących bezpośrednio do najemcy. W tej kwestii odpowiedzialność leży po stronie zarządzającego obiektem, niemniej stan sanitarnych pomieszczeń bezpośrednio będzie wpływać na utargi najemców. Tym bardziej, że w przeprowadzonym badaniu aż 75% ankietowanych osób stwierdziło, że sanitariaty w sklepach sprzedaży detalicznej są bardzo ważne. Warunki higieniczne w łazienkach mają więc istotny wpływ na ogólne wrażenia w trakcie robienia zakupów i decydują o długości czasu spędzonego w lokalu oraz o poniesionych wydatkach.

- W częściach wspólnych galerii handlowych, jakimi bezsprzecznie są łazienki, należy bezwzględnie dbać o czystość i dobre zaopatrzenie sanitariatów, aby klienci mogli za każdym razem bezpiecznie umyć i osuszyć ręce oraz zutylizować odpady sanitarne. Z naszych obserwacji bardzo pozytywnie na odczucia klientów wpływają automatyczne, bezdotykowe dozowniki, które ograniczają przenoszenie zarazków. Standardem stają się wysokiej jakości kompozycje zapachowe, które dają poczucie komfortu i odświeżenia – wylicza Jacek Bylicki.

Bezdotykowe dozowniki lubiane przez klientów

Łazienka to nie tylko komfort, ale także skuteczna walka z bakteriami, zarazkami i eliminacja możliwości zakażeń krzyżowych poprzez wspólne użytkowanie pomieszczeń przez tysiące osób. W tym celu sprawdzą się, poza wspomnianymi dozownikami mydła, także dozowniki do papieru toaletowego oraz ręczników papierowych, w specjalnie zaprojektowanej, integralnej obudowie antybakteryjnej. Idąc w stronę eco, warto przemyśleć instalację suszarki do rąk, dzięki której zaoszczędzimy setki tysięcy listków ręcznika papierowego.

Oczyszczacze powietrza – wyższy poziom sanitarny

Funkcjonując w covidowej rzeczywistości właściciele galerii oraz najemcy, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz ciągłość pracy w lokalach, mocniej pochylili się nad sferą higieny powietrza, co obejmuje jego oczyszczanie i monitorowanie jakości. W tym celu powoli na popularności zyskują stacjonarne oczyszczacze powietrza. Usuwają one niebezpieczne cząsteczki, patogeny i zanieczyszczenia gazowe z powietrza, poprawiając bezpieczeństwo środowiska oraz fizyczne i psychiczne samopoczucie pracowników i odwiedzających.