Klienci coraz bardziej wymagający wobec deklaracji o zaangażowaniu marek

Jak mówi Grażyna Skarżyńska z Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas „ze względu na zachodzące zmiany w regulacjach oraz przechodzenie np. tematów zielonych do mainstreamowych mediów, wydaje się, że presja by angażować się rośnie. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak robić to mądrze i jakie oczekiwania mają konsumenci. Chcieliśmy sprawdzić co czują, gdy marka jest zaangażowana i jakie marki według nich są zaangażowane? Ważne też dla nas było, czy kwestia zaangażowania marki ma wpływ na decyzje zakupowe, czy firmy powinny podejmować działania i się nimi chwalić, czy może lepiej siedzieć cicho?”

Wyniki badania „Marka Zaangażowana 2.0”, przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie N=1000 pokazują, że konsumentów można podzielić na trzy grupy: Aktywni Działacze (36% ogółu badanych), Bezsilni Obserwatorzy (27%) i Pasywni Konformiści (37%) a postawy tych grup mają wpływ na sposób, w jaki podchodzą do interakcji z markami.

Działacze oczekują aktywności ze strony firm i są gotowi nagradzać je lojalnością. Obserwatorzy, mimo braku wpływu na marki, oczekują od nich wyrazu solidarności i odpowiedzialności społecznej. Natomiast konformiści, często bierni w swoim zaangażowaniu społecznym, preferują marki, które pozostają neutralne i nie wtrącają się w kontrowersyjne tematy.

dr Jacqueline Kacprzak ekspertka w dziedzinie praw człowieka w biznesie, wskazuje. że bardziej cenimy konkretne działania przedsiębiorstw, jak np. tworzenie oferty tak, żeby uwzględniała najpilniejsze wyzwania lokalne i/lub globalne (19%), działania edukacyjne adresowane do konsumentów produktów danej firmy (16%) niż fakt, że dane przedsiębiorstwo przekazuje jakieś środki na akcje charytatywne (9%).



Na pytanie jakie emocje podczas zakupu chcą wywołać firmy „marki zaangażowane”?, 57 proc. badanych odpowiedziało poczucie spełnienia dobrego uczynku, 31 proc. satysfakcję a 20 proc. dumę.



Autorami badania są m.in Jakub Śwircz, strateg marki w obszarze brandingu i designu, dr dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, dr Paweł Jurowczyk, Strategy Business Director w ABR SESTA, Grażyna Skarżyńska, doradca strategiczny ds. brandu i komunikacji agencja Good Company oraz Iwona Pulik, badaczka w ABR SESTA.



Technika badawcza: CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www.

Kobiety i mężczyźni w wieku 16-65 lat. Dobór reprezentatywny ze względu na płeć, wiek, makroregion i wielkość miejsca zamieszkania. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone na danych ważonych. Korekta struktury próby poprzez ważenie w szczególności polegała na przybliżeniu reprezentatywności ze względu na region zamieszkania.