Kobiety trzymają domowe finanse i decydują o zakupach

Młode kobiety już wiedzą, że całkowite zdanie się w finansach na mężczyznę jest dla nich niekorzystne. Partnerstwo albo niezależność, to jedyna dobra alternatywa.

Już 48% kobiet deklaruje, iż posiada na własne potrzeby prywatne konto, które jest niezależne od rachunku wspólnego lub partnera.

Kobiety nie tylko trzymają domowe finanse w garści, lecz także mają wpływ na zdecydowaną większość decyzji zakupowych. Najczęściej podejmują je samodzielnie lub poprzez konsultację z partnerem.

Kto jest żywiciele rodziny?

68% matek przyznaje, że zarabianie pieniędzy i utrzymanie rodziny to wspólny obowiązek. Co ciekawe to panowie w rodzinach częściej pozostają osobami bez własnego konta. 7% matek przyznaje, że właścicielem jedynego konta w domu są one same, partner może z niego właściwe korzystać na zasadzie “uprzejmości”.

Zdaniem reprezentatywnej grupy matek w polskich domach coraz modniejszym modelem zarządzania pieniędzmi staje się autonomia, czyli samodzielne kontrolowanie wydatków. Już 48% kobiet deklaruje, iż posiada na własne potrzeby prywatne konto, które jest niezależne od rachunku wspólnego lub partnera. Drugim najpopularniejszym jest model wspólnoty. 40% kobiet potwierdza, że wspólnie z partnerem są właścicielami jednego konta.

Zależność finansowa? Tak u mężczyzn

- Pozostałe pary żyją w tzw. modelu zależności od swojego partnera bądź partnerki. Łącznie potwierdza to 12% Polek – mówi Olga Wójcicka, Consumer Insight Manager z MediaHub, autorka badania. – Posiadanie jednego konta w rodzinie, niezależnie od tego czy jest ono przypisane do kobiety czy do mężczyzny, cechuje mieszkańców wsi. 5% matek z naszej grupy wskazało, że nie posiada własnego rachunku w banku. Co ciekawe to panowie w rodzinach częściej pozostają osobami bez konta – 7% kobiet przyznaje, że są właścicielkami jedynego konta w domu, co może wynikać z faktu, iż częściej odpowiadają za domowy budżet i zajmują się bieżącym regulowaniem płatności – dodaje.

Z raportu wyłania się obraz Matki Polki na miarę XXI wieku, która jest heroską domowej codzienności. W finansach ceni sobie chociaż częściową niezależność i samodzielność. To właśnie kobiety decydują nie tylko o podziale domowych obowiązków, lecz także podejmują większość decyzji zakupowych. Jest to model coraz bardziej charakterystyczny wśród młodych mam (do 35 roku życia), niezależnie od ich miejsca zamieszkania czy poziomu wykształcenia.