Kobiety wciąż czują się dyskryminowane w pracy

Sytuacja kobiet na rynku pracy powoli się poprawia. Jednak do ideału nadal dużo brakuje. Aż 7 na 10 badanych kobiet uważa, że nadal nie mają tylu szans w życiu zawodowym, co mężczyźni. Koronawirus nie pomógł w likwidowaniu nierówności.

W latach 1950-2016 udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych w Polsce wzrósł z 31 do 49 proc.. W ostatniej dekadzie przemiany na rynku pracy dodatkowo przyspieszyły. Coraz głośniej mówi się o wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy. Kolejne firmy, jak na przykład Microsoft, dają przykład, jak taka zmiana powinna wyglądać w praktyce.

Zmiany te potwierdzają badania przeprowadzone wśród użytkowniczek Pracuj.pl. Jak wynika z raportu raportu Grupy Pracuj.pl i Deloitte "Zawodowy styl życia. Oblicza pracy Polaków", aż 61 proc. pań uważa, że sytuacja zawodowa kobiet w Polsce jest obecnie lepsza niż 10 lat temu. Jednocześnie badane zauważają jednak wyzwania, przed którymi wciąż stają.

Problem numer jeden - inne traktowanie kobiet i mężczyzn. Z raportu wynika, że aż 7 na 10 badanych uważa, iż nadal nie ma tylurównych szans w życiu zawodowym, co mężczyźni. O równouprawnieniu na rynku przekonana jest mniej niż co piąta respondentka (19 proc.). Podobnie jest w wypadku wpływu płci pracownika na wysokość wynagrodzenia – dostrzega go w Polsce 69 proc. pań, a o równouprawnieniu przekonane jest 22 proc.. Co więcej, większość badanych Polek (60 proc.) uważa, że mężczyźni są inaczej traktowani, gdy starają się o awanse.

