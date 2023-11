Komisja Europejska powie nam jak przewozić towary

Wniosek w sprawie transportu kombinowanego ma na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru transportu towarowego poprzez poprawę konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego – transportu towarów z wykorzystaniem co najmniej dwóch rodzajów transportu – w porównaniu z transportem wyłącznie drogowym.

- Transport drogowy jest odpowiedzialny za większość negatywnych efektów zewnętrznych w transporcie w UE, zarówno dlatego, że jest zdecydowanie najczęstszym rodzajem transportu (74,4 % wewnątrzunijnego transportu lądowego i 53,3 % całego transportu wewnątrzunijnego w 2020 r.), jak i ponieważ obecnie powoduje więcej efektów zewnętrznych na tonokilometr transportu towarowego niż transport kolejowy, żegluga śródlądowa czy żegluga morska bliskiego zasięgu - podaje KE.

Jednak transport intermodalny często nie jest w stanie konkurować z transportem wyłącznie drogowym na średnich i krótszych odcinkach ze względu na przeszkody administracyjne, koszty przeładunku i niepełną internalizację kosztów zewnętrznych. W związku z tym dyrektywa w sprawie transportu kombinowanego tworzy ramy wsparcia w celu zwiększenia konkurencyjności transportu intermodalnego i kombinowanego, a tym samym promowania odejścia od transportu wyłącznie drogowego.

Koszty transportu

Średni koszt zewnętrzny transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej na tonokilometr (tkm) jest prawie trzy razy niższy (odpowiednio 0,013 EUR za tkm i 0,019 EUR za tkm) w porównaniu ze średnim kosztem zewnętrznym pojazdów ciężarowych wynoszącym 0,042 EUR/tkm. Wypadki (29,7 %) i zagęszczenie ruchu (18,8 %) są największymi składnikami kosztów każdej operacji transportu ciężarowego i nie można ich ograniczyć poprzez obniżenie emisyjności jedynie poprzez zmniejszenie względnego udziału transportu drogowego.

Transport towarów w Europie. Samochód plus....

We wniosku zaktualizowano obecną dyrektywę w sprawie transportu kombinowanego i uzupełniono pakiet dotyczący ekologizacji towarów, z którego większość przyjęto w lipcu 2023 r. Pakiet pomoże sektorowi transportu towarowego w osiągnięciu przez UE jej celów Zielonego Ładu.

Podczas operacji transportu intermodalnego jedna jednostka ładunkowa, taka jak kontener, jest przewożona kombinacją samochodu ciężarowego, pociągu, barki, statku lub samolotu. Transport kombinowany to rodzaj transportu intermodalnego łączący elastyczność transportu drogowego, który nadal byłby wykorzystywany na pierwszym/ostatnim odcinku podróży, aby zapewnić dotarcie do dowolnego miejsca w UE, z efektywnością środowiskową kolei, śródlądowych dróg wodnych lub żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w odniesieniu do głównego odcinka podróży.

Zmiana ma sprawić, że transport intermodalny stanie się bardziej wydajny i konkurencyjny. Zmieniono w nim wsparcie na operacje, które zmniejszają o co najmniej 40 % negatywne efekty zewnętrzne w porównaniu z operacjami wyłącznie drogowymi między tymi samymi punktami początkowymi i końcowymi.

- Platformy cyfrowe ustanowione na mocy rozporządzenia w sprawie elektronicznych informacji o transporcie towarowym (eFTI) zapewnią narzędzie obliczeniowe umożliwiające organizatorom transportu udowodnienie, czy ich działalność kwalifikuje się do wsparcia. Przedstawią niezbędne informacje w przystępny sposób; akredytowane systemy cyfrowe zrobią pozostałą część - przekonuje KE.

Oprócz istniejących środków regulacyjnych we wniosku wprowadza się zwolnienie z tymczasowych zakazów prowadzenia pojazdów, takich jak zakaz prowadzenia pojazdów w weekendowy w transporcie kombinowanym. Celem jest poprawa wykorzystania zdolności przepustowej terminali i innej infrastruktury poprzez umożliwienie samochodom ciężarowym wykonującym krótkie odcinki dojazdu do terminali w miarę potrzeby, w zależności od czasu odjazdu pociągu, barki lub statku.

Cele transportowe dla krajów UE

We wniosku wyznaczono państwom członkowskim cel w zakresie konkurencyjności polegający na zmniejszeniu o co najmniej 10 % średnich kosztów transportu kombinowanego o co najmniej 10 % w ciągu 7 lat i zobowiązano je do wdrożenia strategii politycznych niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Operatorzy terminali będą również zobowiązani do podawania na swoich stronach internetowych minimalnych informacji na temat usług i obiektów w ich terminalach przeładunkowych w UE.