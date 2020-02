Kompetencje pracowników handlu nie odpowiadają potrzebom pracodawców

Zdaniem ekspertów zajmujących się problematyką handlu, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników handlu będzie nadal rosnąć mimo perspektywy automatyzacji procesów sprzedaży i przenoszenia pewnych jej aspektów do internetu. Wzrost ten będzie następował zarówno na skutek rozwoju sieci handlowych, jak i zmian w preferencjach zakupowych konsumentów – oceniają przedstawiciele Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu.

Pomimo faktu powszechnego korzystania z najnowszych technologii automatyzujących handel, klienci coraz częściej oczekują sprawnego i profesjonalnego procesu obsługi, wykonywanej przez empatycznych ludzi, a nie pozbawione emocji maszyny. Niestety można zauważyć rozbieżności między kompetencjami pracowników a rzeczywistymi wymaganiami pracodawców w handlu.

Jak podaje Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu, w sektorze handlu funkcjonuje blisko 1 mln przedsiębiorstw, które stanowią 22,8% ogółem przedsiębiorstw w Polsce. W 2019 r. w sferze handlu pracowało ponad 2360 tys. osób, tj. 14,8% ogółem pracujących w kraju (GUS, 2018). Działalność handlowa przenika wszystkie sektory gospodarki i łączy je siecią wzajemnych powiązań. O istotnym znaczeniu handlu świadczą dynamicznie zachodzące w nim zmiany, rozwój nowych formatów handlu i wprowadzanie automatyzacji i nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

- Niestety można zauważyć rozbieżności między kompetencjami pracowników a rzeczywistymi wymaganiami pracodawców w handlu. Oczekują oni od pracowników znajomości oferowanych produktów i usług i wykorzystywania tej wiedzy w formie doradztwa w kontaktach z klientami, umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń kasowych oraz wysokiej kultury pracy i odpowiedniego podejścia do klienta. Tymczasem kompetencje starających się o pracę w handlu często nie spełniają tych wymogów. Co więcej, ma to miejsce również w wypadku osób, które zdobyły kierunkowe wykształcenie formalne – informują przedstawiciele Rady.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w pierwszym półroczu 2018 roku, co piąty zarejestrowany bezrobotny, posiadał zawód zaliczany do grupy pracowników usług i sprzedawców. Było to 202 080 osób, tj. 20,9% ogółu bezrobotnych. Jednocześnie grupa zawodowa, określana jako pracownicy usług i sprzedawcy, znajdowała się na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy, których w pierwszym półroczu 2018 zgłoszono 131 126. (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2018). W analizowanym okresie zgłoszono również ok. 3 500 wakatów w różnego rodzaju podmiotach działających w sektorze handlu (Wittennberg, 2018, s. 7). W roku 2017 podawano, że ogółem w Polsce w tej sferze gospodarki brakowało około 100 tys. pracowników (www.solidarnosc.org.pl, 2017).