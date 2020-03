Koniec ery promocji? Klienci obawiają się nowych strategii w handlu

Eksperci przekonują, że nie ma powodów do paniki, fot. materiały prasowe

Jak pokazują wyniki najnowszego badania, w obliczu pandemii ponad 60% konsumentów obawia się likwidacji promocji w sklepach. Z kolei blisko 80% boi się podwyżek. Zaniepokojeni Polacy uważają, że mogą one dotyczyć głównie mięsa i środków czystości. Pojawiają się też opinie, że jednak wszystko po trochu pójdzie w górę. Tylko nieliczni spodziewają się wzrostu cen alkoholu, chemii gospodarczej, owoców i warzyw czy nabiału. Natomiast eksperci stanowczo przekonują, że nie ma powodów do paniki. I dodają, że trzeba uspokoić nastroje w społeczeństwie.

Z badania, zrealizowanego na zlecenie Hiper-Com Poland i aplikacji BLIX, wynika, że w obliczu nasilających się informacji o rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, aż 61% konsumentów obawia się, że sklepy zrezygnują z oferowania towarów w promocji. Hubert Majkowski z Hiper-Com Poland dostrzega niepokój klientów o to, że handel skupi się na oferowaniu niezbędnych produktów do życia w wyższych cenach. Jednak, zdaniem eksperta, obecna sytuacja nie wskazuje na takie działania sieci handlowych.

– Obawa ta jest przesadzona, ponieważ promocje to niezmiennie najbardziej efektywne narzędzie reklamowe sieci handlowych. Może być ich mniej. Ewentualnie zmaleje ich atrakcyjność z powodu wyższych cen surowców czy logistyki. Jednak zniżki na produkty nadal zostaną z uwagi na konkurencyjność. Zdecydują o tym również kwestie wizerunkowe – zapewnia Beata Orcholska z aplikacji BLIX.

Natomiast Krzysztof Zych z firmy analityczno-doradczej UCE GROUP LTD. stwierdza, że duże sieci handlowe są dobrze przygotowane do obecnej sytuacji. Poza tym na rynku nie brakuje żadnych towarów. Producenci też nie zgłaszają problemów. Ponadto gazetki handlowe zostały przygotowane z dużym wyprzedzeniem i na pewno nie zostaną wycofane. Przez następne 2-3 tygodnie sieci będą realizowały zaplanowane strategie. Z kolei nadchodząca Wielkanoc zdopinguje je do walki o klientów. W tym kontekście przecież rabaty mają ogromne znaczenie.

– Sieci powinny bardziej uspokajać konsumentów. Dobry przykład dała Biedronka. Na 2. i 3. stronie swojej głównej gazetki promocyjnej poinformowała, że jest świadoma tego, jaką rolę odgrywa branża spożywcza. Zapewniła też, że zrobi wszystko, aby w niezakłócony sposób dostarczać klientom niezbędne produkty w najlepszych cenach. Inne sieci powinny iść w jej ślady – zwraca uwagę Beata Orcholska.

Polacy boją się teraz również tego, że w sklepach będzie coraz drożej. Tak wskazało 76% badanych. Jak komentuje Krzysztof Zych, obawy rodaków są zrozumiałe, ale obecnie nie mają mocnych podstaw. Problem jest bardziej złożony, o czym nie wszyscy wiedzą. Dla przykładu można podać, że sieci musiały w dość szybkim tempie uzupełnić swoje zapasy wobec paniki konsumenckiej. To spowodowało użycie dodatkowych sił i środków. I to w jakiś sposób mogło wpłynąć na podwyżki.