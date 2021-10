Koniec złudzeń. 71 proc. firm zapowiada, że podniesie ceny

W 2021 roku w polskiej gospodarce wyraźnie narasta presja inflacyjna. We wrześniu dynamika cen w ujęciu rocznym wzrosła do 5,9%, co było najwyższym wynikiem od 20 lat. Wiele wskazuje na to, że wzrost ten będzie przyspieszać.

Firmy podniosą ceny

Jak wynika z badania Grant Thornton, już 71% średnich i dużych firm w Polsce zamierza w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów. Jednocześnie tylko 5% chce je obniżać.



Wskaźnik netto (odsetek firm planujących podwyżki cen minus odsetek firm planujących obniżki) wynosi więc 66 pkt proc. To zdecydowanie najwyższy wynik w 11-letniej historii badania. Wskaźnik ten kształtował się w

poprzednich edycjach w przedziale 19-41 pkt proc. Mogłoby to oznaczać w najbliższych 12 miesiącach wzrost inflacji do około 9%.

Tylko firmy w Turcji chętniej myślą o podnoszeniu cen niż w Polsce

Silny wzrost odsetka średnich i dużych firm, które zastanawiają się nad podnoszeniem cen swoich towarów i usług, sprawia, że Polska stała się pod tym względem jednym z liderów państw objętych badaniem. Na 22 analizowane duże gospodarki na świecie, wyższy odsetek firm planujących podwyżki odnotowano jedynie w Turcji – wskaźnik netto (odsetek firm zapowiadających podwyżki minus tych planujących obniżki) wyniósł tam 72 pkt proc. Tuż za Polską znalazły się RPA, Brazylia i Rosja, które również mierzą się obecnie ze wzrostem inflacji.

Co skłania polskich przedsiębiorców do podnoszenia cen?

Wydaje się, że rosnąca presja na podwyżki cen to skutek dwóch nakładających się na siebie zdarzeń. Z jednej strony – co pokazują dane makroekonomiczne na temat dynamiki PKB, produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej – ostatnie kwartały, mimo pandemii, przyniosły silny wzrost popytu w gospodarce. To stwarza firmom przestrzeń do podnoszenia cen, ponieważ nabywca jest w stanie zaakceptować wyższe ceny, tym bardziej w sytuacji, w której podwyższona inflacja stała się tematem publicznej debaty ekonomicznej w społeczeństwie, a wzrost cen podstawowych produktów – cen paliw, energii czy żywności – jest wyraźnie zauważalny.



Po drugie, badanie pokazuje silny wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. W 2021 roku już 65% badanych przez Grant Thornton szefów średnich i dużych przedsiębiorstw deklaruje, że wysokie koszty energii są dla nich „silną” bądź „bardzo silną” barierą w rozwoju. Odsetek ten z roku na rok rośnie. W 2016 roku wynosił zaledwie 16%. W podobny sposób narasta bariera wysokich kosztów pracy – odsetek szefów firm wskazujących tę barierę wzrósł od 2016 roku z 43% do obecnych 67%.

Przedsiębiorstwa są więc podwójnie zdeterminowane do podwyżek – nie tylko „mogą” podnosić ceny, ale wręcz „muszą” to robić, aby utrzymać rentowność.