Konkurs Gospodarka o obiegu zamkniętym. PARP przyjmuje wnioski

Do 27 lipca do godz. 16 można składać wnioski i ubiegać się o nagrody w ramach konkursu przeprowadzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)”. Łączna pula środków to aż 500 tys. zł.