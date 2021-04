Konsultacje ws. ROP, kaucja dla butelek o pojemności do 3 l

Branża z niecierpliwieniem czeka na wytyczne ws. ROP, fot. shutterstock

Publikacja ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która wdraża zmiany w systemie ROP dla opakowań, zostanie najprawdopodobniej opublikowana w Dzienniku Ustaw w IV kwartale 2021 r. Konsultacje te prowadzone będą na przełomie maja/czerwca 2021 r.

Termin implementacji unijnego Pakietu Odpadowego (Waste Package) w prawie krajowym minął 5 lipca 2020 r. Z jakiego powodu dotychczas w prawie krajowym nie uregulowano Pakietu Odpadowego?

Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiadając na poselską interpelację pisze, że " (...) 9 i 23 sierpnia 2018 r. odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne

w sprawie zmian w przepisach krajowych w związku z wejściem w życie nowych przepisów UE.

Następnie w październiku 2018 r. przystąpiono do prac nad Oceną Skutków Regulacji projektu ustawy

transponującej przepisy pakietu odpadowego. Ostateczna akceptacja OSR przez Zespół ds. Ocen

Skutków Regulacji nastąpiła 22 stycznia 2020 r. 22 października 2020 r., projekt ustawy został wysłany do opiniowania, uzgodnień i konsultacji publicznych. W trakcie tego procesu do projektu zostało zgłoszonych łącznie ponad 600 uwag co niewątpliwie wydłużyło ten etap legislacyjny. Obecnie projekt jest przedmiotem obrad Komitetu do spraw Europejskich oraz Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego".

W przypadku nieterminowej transpozycji dyrektywy możliwe jest skierowanie przez Komisję

Europejską skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nałożenie kary ryczałtowej jako

kary za okres trwania uchybienia.

Kiedy zostanie przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający “Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta”?

Jacek Ozdoba informuje, że projekt w następnym etapie będzie przedmiotem uzgodnień

wewnątrzresortowych. Po tym etapie projekt zostanie przekazany na zewnątrz m.in. do konsultacji

publicznych. Szacuje się, że konsultacje te prowadzone będą na przełomie maja/czerwca 2021 r.

Planuje się, że publikacja ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która wdraża zmiany w systemie ROP dla opakowań, zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw w IV kwartale 2021 r.

Zmiany planowane w systemie ROP dla opakowań mają na celu wdrożenie nowych zasad

określonych w dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów. Oczekiwanym, podstawowym efektem

jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez obywateli na rzecz odbioru odpadów komunalnych w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami. W tym celu wprowadzone zostaną m.in. następujące rozwiązania:

 wprowadzający produkty w opakowaniach będą odpowiedzialni za odpady powstałe z ich

opakowań – obowiązani będą do sfinansowania zbierania i przetwarzania odpadów

opakowaniowych zarówno powstałych w gospodarstwach domowych jak i w miejscach innych niż

gospodarstwa domowe,

 wprowadzający produkty w opakowaniach będą współfinansowali zbieranie i przetwarzanie

odpadów powstałych m.in. z opakowań znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, co

doprowadzi do zmniejszenia obciążeń finansowych dla mieszkańców z tytułu odbioru odpadów,

 zwiększony zostanie nadzór nad wszystkimi uczestnikami systemu ROP oraz zwiększone zostaną

wymagania dla niektórych podmiotów uczestniczących w systemie, co doprowadzi do

wyeliminowania nadużyć,

 wprowadzony zostanie mechanizm eko-modulacji, który polega na zróżnicowaniu stawek opłat

ponoszonych na finansowanie zagospodarowania odpadów przez producentów produktów

w opakowaniach; stawki zostaną uzależnione m.in. od nadmiernego pakowania produktów,

używania opakowań zawierających materiały pochodzące z recyklingu czy opakowań nie

stanowiących bariery dla recyklingu; promowane będą więc opakowania przyjazne dla środowiska,

 wprowadzony zostanie obowiązek wykorzystania materiału pochodzącego z recyklingu do

produkcji butelek na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l – docelowo w 2030 roku

min. 30% w masie całego opakowania, zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. b dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów

z tworzyw sztucznych na środowisko,

 wprowadzony zostanie obowiązek selektywnego zbierania butelek na napoje z tworzyw sztucznych

o pojemności do 3l przez wprowadzających produkty w tych opakowaniach – docelowo

w 2029 roku poziom ten wyniesie 90% masy wprowadzonych opakowań tego typu, zgodnie z art. 9

ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia

wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

System kaucyjny na wybrane rodzaje opakowań będzie częścią systemu ROP dla opakowań

i pomoże w jeszcze większym stopniu wspierać system gospodarki odpadami. Najprawdopodobniej

system obejmie przynajmniej butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l, co wynika z nałożenia dyrektywą 2019/904 (SUP) wysokich poziomów zbierania odpadów powstałych

z tego typu opakowań. Projekt ustawy określający zasady wprowadzenia systemu kaucyjnego znajduje się na wewnętrznym etapie prac legislacyjnych.

Opłaty z tytułu nowego zasobu własnego opartego o niepoddanych recyklingowi odpadach

opakowaniowych z tworzyw sztucznych będą wnoszone na podstawie szacunków za okres od 1 stycznia 2021 r. W tym momencie dostępne dane w zakresie odpadów opakowaniowych dotyczą 2018 r. i na ich podstawie szacunkowa miesięczna wpłata Polski wyniosłaby ok. 36,765 mln EUR.