Konsumenci umiarkowanie pesymistyczni. Kalkulują swoje finanse „na chłodno”

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, wyniósł w kwietniu br. -14,2 i spadł o 2,2 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W kwietniu ujemne nastroje konsumenckie odnotowano w większości grup wiekowych.

Konsumenci nie spodziewają się rychłej poprawy i szykują się na scenariusze oszczędnościowe.

- Pomimo silnych negatywnych czynników, takich jak wojna w Ukrainie, rekordowa inflacja, czy stale rosnące stopy procentowe, reakcje nabywców nie są gwałtowne. Na rynku widać raczej umiarkowany pesymizm i chłodną kalkulację przyszłych wydatków – czytamy w komentarzu GfK.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w kwietniu br. -14,2 i spadł o 2,2 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Spadek to kontynuacja uśrednionego trendu z ostatniego półrocza. Jako konsumenci niżej niż przed miesiącem oceniamy obecną i przyszłą sytuacją finansową – zarówno w obszarze domowego budżetu, jak i całej gospodarki kraju.

W kwietniu ujemne nastroje konsumenckie odnotowano w większości grup wiekowych. Najniższy wskaźnik (-24,1) utrzymuje się w grupie osób, które ukończyły 60. rok życia. To o niemal 5 p.p. mniej niż przed miesiącem. Najwyższy wynik dotyczy z kolei grupy 23-29 i wynosi on 4,4. Na dodatnim poziomie utrzymał się on jeszcze tylko w najmłodszej badanej grupie od 15 do 22 lat (1,6). Zgodnie z danymi gromadzonymi przez GfK, niezmiennie wraz ze wzrostem wieku, wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom.

W przypadku podziału na płeć, po jednorazowym odwróceniu trendu w marcu br., w kolejnym miesiącu nastąpił powrót do statystyk, wedle których gorsze nastroje notowane są w Polsce wśród kobiet (-15,3 w kwietniu br.). W przypadku mężczyzn wskaźnik wyniósł -13,1.

Większe dysproporcje możemy zaobserwować w przypadku różnych poziomów wykształcenia, jednak różnice w tym zakresie nie są tak wyraźne jak jeszcze kilka miesięcy temu. W kwietniu br. najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczyły grupy osób z wykształceniem wyższym (-17,7). Dla porównania wśród osób z wykształceniem podstawowym, wskaźnik osiągnął poziom -10,4.