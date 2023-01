Konsumenci w najlepszych nastrojach od czterech miesięcy

Ocena jakości życia – respondenci uważający, że teraz żyje im się trudniej niż rok wcześniej są w większości, chociaż wskaźnik ten poprawił się o 5 punktów procentowych (z -25 do -20 pkt).

Wskaźnik zakupów pokazuje, że Polacy nie planują na razie większej konsumpcji dóbr i usług. Jednocześnie maleje wskaźnik dotyczący wzrostu cen, co oznacza, że Polacy w tym zakresie robią się bardziej optymistyczni.

Wskaźniki dotyczące stabilności zarobków oraz stabilności zatrudnienia pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z grudniem 2022 roku.

Wzrastający poziom optymizmu konsumenckiego może mieć kilka źródeł. Po pierwsze, wyższy wynik to jeszcze efekt okresu poświątecznego i noworocznego, po drugie pozytywny wpływ na nastroje mogą mieć informacje nt. odblokowania środków na KPO, szeroko publikowane w mediach. Po trzecie optymizmem mogą napawać informacje o przyhamowującej inflacji i nie najgorszych wskaźnikach gospodarczych. Warto jednak podkreślić, że ten wzrost optymizmu nie jest bardzo wysoki i jednocześnie nie przekłada się na wskaźnik związany z deklaracją zakupów. Wydaje się więc, że ciągle w społeczeństwie jest pewien poziom niepewności w stosunku do przyszłości, wzmocnione m.in. wciąż niepewną sytuacją na wschodzie czy nie do końca stabilną sytuacją makroekonomiczną. Dopiero, kiedy wskaźnik optymizmu konsumenckiego będzie wyższy w kolejnym pomiarze, będziemy mogli mówić o pozytywnej zmianie – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.