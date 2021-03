Konsumpcja prywatna może wzrosnąć o 3,5 proc.

Jak wynika z najnowszej publikacji Atradius Country Report, polska gospodarka w 2021 roku odbije się o 3,8 proc. Dzięki rządowym programom społecznym wzrośnie konsumpcja prywatna, a odradzający się popyt ze strefy euro zwiększy eksport o 9 proc. Rośnie jednak ryzyko opóźnień w płatnościach i wzrost niewypłacalności, zwłaszcza w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią, takich jak transport, handel detaliczny i usługi tradycyjne.

W 2020 roku spadek PKB Polski wyniósł 2,8 proc, czyli znacznie mniej niż średnia recesja w państwach członkowskich UE wynosząca 6,4 proc. - Ten dość niski spadek wynika z faktu, że polska gospodarka jest mniej uzależniona od eksportu w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowej, takimi jak Czechy, Węgry czy Słowacja. Konsumpcja prywatna odpowiada w ok 58 proc. za wzrost PKB, co zmniejsza podatność na wstrząsy zewnętrzne – mówi Aleksandra Gliszczyńska dyrektor departamentu oceny ryzyka w Atradius.

Według ekspertów polska gospodarka odbije się w 2021 roku o 3,8 proc., pod warunkiem zatrzymania liczby zachorowań na COVID-19 oraz sprawnej realizacji szczepień. Konsumpcja prywatna wzrośnie o 3,5 proc., na co wpływ będą miały programy rządowe programy wsparcie rodzin oraz emerytów. Według prognoz, polski eksport wzrośnie o 9 proc. po spadku o 1,9 proc. w 2020 roku, wspierany przez odradzający się popyt ze strefy euro. Wzrosną także produkcja przemysłowa i inwestycje, odpowiednio o 10,6 proc. i 3,2 proc.



Kompleksowe środki wsparcia uruchomione przez rząd m.in. w ramach Tarcz Finansowych pozwoliły utrzymać polskim przedsiębiorstwom płynność finansową. Jak wskazują eksperci Atradius, w 2021 wraz z ożywieniem gospodarczym wsparcie to będzie w ciągu roku zmniejszać się, co może mieć negatywny wpływ na wpływ na płynność przedsiębiorstw i prowadzić do rosnących opóźnień w płatnościach i niewypłacalności, zwłaszcza w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią, takich jak transport, handel detaliczny i usługi tradycyjne.

Jednocześnie od drugiej połowy 2020 roku wyniki biznesowe i sytuacja w zakresie ryzyka kredytowego w sektorach dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz metali i stali uległy poprawie. Odbiła się sprzedaż w segmencie AGD i mebli, a perspektywa na 2021 rok jest pozytywna ze względu na oczekiwany wzrost konsumpcji w gospodarstwach domowych. Metale i stal odnotowały ożywienie popytu w drugiej połowie 2020 roku, korzystając z uzupełnienia zapasów i wznowienia produkcji przez klientów końcowych.