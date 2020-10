Koronawirus uderza w branżę zniczy

Rynek zniczy w Polsce wart jest ok. 1 miliarda zł. Co roku kupujemy co najmniej 300 milionów sztuk – najwięcej w okolicach Wszystkich Świętych. Według badania Hiper-Com Poland i Grupy AdRetail w 2019 roku 45 proc. Polaków planowało wydać na znicze średnio od 30 do 40 zł. Ponad połowa z nas zakładała zakup 4-5 sztuk. Tegoroczne wyniki branży może jednak pokrzyżować trwająca pandemia koronawirusa.

– Pogarszająca się sytuacja sanitarno-epidemiologiczna oraz chęć uniknięcia tłoku i ryzyka zarażenia na cmentarzach sprawiły, że 1 listopada grobów bliskich nie odwiedzi aż 41% Polaków, co widocznie przekłada się na plany zakupowe. Z danych aplikacji Listonic wynika, że w październiku br. o 27% rzadziej dodawano znicze do list zakupowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zaobserwowaliśmy także 10% spadek w planowaniu zakupu sztucznych kwiatów. Rząd apeluje do Polaków o rozłożenie wizyt na cmentarzach w czasie. Być może także plany zakupu zniczy rozłożą się w tym roku na pierwsze tygodnie listopada – komentuje Emil Krzemiński, B2B sales&marketing manager w Listonic.