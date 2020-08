KRD: zadłużenie mikroprzedsiębiorców w ciągu pandemii wzrosło o 940 mln zł

Zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych przed pandemią koronawirusa w lutym wynosiło ok. 5 mld zł, po sześciu miesiącach wzrosło o 940 mln zł i sięga ponad 6 mld zł - podał Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że zadłużenie mikroprzedsiębiorców rośnie m.in. przez nierzetelnych kontrahentów.

"Co czwarty z ankietowanych w sierpniu przedsiębiorców z sektora MŚP zwraca uwagę na ich nieetyczne zachowanie, najczęściej niepłacenie w terminie bądź wydłużenie w nieskończoność terminów płatności. A wszystko +przez pandemię+" - zwraca uwagę KRD.

Jak wynika z badania "Nieetyczne zachowania firm podczas pandemii" przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, co czwarta firma z sektora MŚP w czasie pandemii dostrzega nieetyczne zachowania swoich kontrahentów.

KRD informuje, że mikroprzedsiębiorcy częściej niż reprezentanci małych i średnich firm, informują o nieetycznych działaniach kontrahentów, w postaci żądań np. oferty lub obsługi ponad standard. 39 proc. badanych przedsiębiorców uważa, że takie zachowania są domeną przede wszystkim dużych firm i korporacji.

"Wiele firm tłumaczy swoje zachowania pandemią. Według naszego najnowszego badania, 42 proc. ankietowanych mówi, że jeśli chodzi o nieetyczne działania kontrahentów, to nie ma znaczenia wielkość firmy. Co ciekawe, do najczęściej podawanych przykładów takich zachowań należy niewywiązywanie się ze zobowiązań, w tym terminów płatności. Na takie działanie wskazuje aż 46,5 proc. badanych, najczęściej producentów" - powiedział, cytowany w informacji przesłanej PAP, Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów BIG.

"Na drugim miejscu znalazło się narzucanie niekorzystnych warunków współpracy, w tym na przykład długich terminów płatności. Takie działanie zauważa 35 proc. przedsiębiorców, szczególnie usługodawców. Co czwarty przedsiębiorca jako niewłaściwe zachowanie podawał renegocjację umów pod pretekstem epidemii" - dodał Łącki.

Jak informuje KRD, do nieetycznych zachowań w ocenie przedsiębiorców z sektora MŚP należą także żądania ponadstandardowej oferty lub obsługi (12 proc.) czy groźby wypowiedzenia umowy (12 proc.), żądania darmowych próbek czy usług (10,5 proc.), wygórowane wymagania dotyczące obsługi, serwisu czy terminowości (10,5 proc.), ale również podnoszenie cen (3,5 proc.), wykorzystywanie pomocy państwa (3,5 proc.), obniżka stawek (2 proc.) czy opóźnianie dostaw (2 proc.).